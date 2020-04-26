Италия останется закрытой для туристов до конца года

Границы Италии, ставшей одной из главных жертв коронавируса в Европе, останутся на замке до конца года, так что туристического сезона с участием иностранцев на Апеннинах, скорее всего, не будет. Сенсационную новость объявил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини в интервью La Repubblica.
По словам министра, страна в этом году будет делать ставку на внутренний туризм. Так, многие культурные объекты надеются открыть двери для посетителей уже в мае.
Например, в Риме - это Колизей, за его пределами - знаменитые Помпеи. Ранее "РГ" писала о том, в каком бедственном положении из-за карантинных мер оказались музеи Ватикана, в том числе Сикстинская капелла, оставшиеся без финансовых поступлений от потока как туристов, так и паломников.
Между тем итальянский премьер Джузеппе Конте пока не сообщал о графике открытия национальных границ. Правительство также не поясняло, как итальянцы смогут реструктуризировать экономику, если туристическая отрасль серьезно просядет.