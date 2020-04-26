Какие мультимедийные системы отвлекают водителей от дороги

Эксперты издания whatcar.com составили любопытный рейтинг автомобилей, в которых мультимедийные и климатические системы отвлекают водителя от дороги в наименьшей степени.

Чтобы установить системы, требующие от водителя минимум внимания, специалисты протестировали 20 мультимедийных центров и климатических установок в моделях, представленных на большинстве рынков.

При тестировании эксперты ставили перед собой шесть задач, в том числе изменение температуры в салоне, увеличение масштаба навигации по установленному маршруту, поиск нужной радиостанции и т.д. В результате тестирование показало, что системы с физическими кнопками отвлекают человека за рулем гораздо меньше, чем аналоги с сенсорным экраном, при этом такие установки, а также оборудование, где были совмещены сенсорные и аналоговые кнопки, а также эффективное голосовое управление оказались наиболее удобными и безопасными.

Самыми простыми системами для управления системой навигации были в итоге признаны Audi Virtual Cockpit Plus и BMW iDrive, в то время как самым запутанным оказался алгоритм управления мультимедиа автомобилей Lexus.

В итоге в общем зачете в наименьшей степени отвлекающим водителя от дороги было названо мультимедийный центр iDrive BMW семейства автомобилей 3 Series. Причина - сочетание физических и сенсорных органов управления, умение четко и легко распознавать голосовые команды и логика и быстродействие сенсорного экрана.

Audi Q3. Фото: www.whatcar.com

Аналогичные системы в Mercedes-Benz CLA, Porsche Panamera и Audi Q3 заняли, соответственно, второе, третье и четвертое места. На пятом же позиции - и это еще один сенсационный вывод исследования - прорвалась новая Mazda3 с ее передовым и удобным мультимедийным блоком, управляющимся поворотной шайбой на центральном тоннеле и не сенсорным центральным дисплеем.

Mazda3. Фото: www.whatcar.com

На последнем, двадцатом, месте рейтинга оказалась медиасистема электрокара MG ZS EV (все управление отдано на откуп 8-дюймовому сенсорному экрану). При этом эксперты похвалили такой медиацентр за вполне информативное меню с большими кнопками, но подвергли критике за возможность добраться до нужного пункта меню лишь за три хода и неудобство зуммирования навигационной картинки.

Fiat 500X. Фото: www.whatcar.com

Не далеко ушел от аутсайдера также Fiat 500X с мультимедиа Uconnect Live на основе 7-дюймового сенсорного экрана. Претензии несколько иные: тумблеры климатической установки эргономически не выверены, экран выпадает из естественного поля зрения водителя, сенсорные иконки маленькие, а софт медленный.

Skoda Citigo-e iV. Фото: www.whatcar.com

Лишь 18-е место микрокара Skoda Citigo-e iV с держателем для смартфона на верхушке передней панели объясняется бюджетной составляющей проекта, в связи с чем разработчики предусмотрели мелкий шрифт экрана акустической системы, а поскольку за отсутствием бортовой мультимедиа водителям предлагается использовать интегрированный в бортовое оборудование смартфон, это решение критикуется за неэргономичность: до девайса приходится тянуться.

Ниже приведем общую таблицу рейтинга медиасистем whatcar.com с указанием баллов:

1. BMW 3 Series Live Cockpit Professional (28 баллов).

2. Mercedes-Benz CLA c 10.25-дюймовым дисплеем (27 баллов).

3. Porsche Panamera с Connect Plus and Porsche Communication Management (27 баллов)

4. Audi Q3 с Virtual Cockpit Plus (26 баллов)

5. Mazda 3 с Mazda Connect (25 баллов)

6. Volkswagen Passat GTE (Composition Media system), (24 балла)

7. Ford Fiesta (Sync 3 navigation и FordPass Connect) (23 балла)

8. Hyundai Ioniq с 10.25-дюймовым сенсорным экраном и технологией Bluelink connectivity. (23 балла).

9. Vauxhall (Opel) Corsa с 10.0-дюймовым дисплеем мультимедиа Multimedia Navi Pro (22 балла).

10. Skoda Kamiq с 9.2-дюймовым сенсорным дисплеем, системой голосового управления и радионавигационной системой Amundsen (21 балл).

11. Jaguar XE с системой Touch Pro Duo и 10-дюймовым дисплеем (21 балл).

12. Volvo S60 (мультимедиа Sensus - 20 баллов).

13. Toyota Corolla мультимедиа Touch 2 с Apple CarPlay и Android Auto (20 баллов).

14.Nissan Juke с Nissan Connect (19 баллов).

15. Honda CR-V с 7-дюймовым сенсорным экраном, системой Honda Connect и навигацией Garmin (18 баллов).

16. Lexus RX c 12.3-дюймовым экраном мультимедиа (18 баллов).

17. Peugeot 508 SW c 10-дюймовым дисплеем, навигацией 3D Navigation и системой распознавания голоса (17 баллов).

18. Skoda Citigo-e iV с цветным дисплеем борткомпьютера и держателем смартфона (16 баллов).

19. Fiat 500X с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и мультимедиа Uconnect Live (14 баллов).

20. MG ZS с 8-дюймовым сенсорным дисплеем (12 баллов).