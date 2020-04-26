Корабль "Прогресс МС-14" привез на МКС материалы "Бессмертного полка"

"Прогресс МС-14" был запущен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", получившей название "Ракета Победы". Старт приурочен к 75-летию Победы. На ракету нанесли специальную символику - логотип, изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны. А сам корабль среди 2,5 тонны разных и важных грузов доставил на станцию, несомненно, самый бесценный - материалы "Бессмертного полка".

В конце марта Роскосмос объявил о старте акции "Бессмертный полк на МКС". Любой желающий мог отправить информацию о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также их фотографии в личном сообщении сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". И вот все эти данные на орбите.

Что касается сверхбыстрой трехчасовой схемы полета, то впервые она была успешно протестирована в 2018-2019 годах на трех грузовых "Прогрессах". Время удалось сократить благодаря системным обновлениям навигации и выведения, внедренным в корабли новой серии. Какие основные плюсы полета за два витка? Прежде всего, как отмечают специалисты, переход на технологию быстрой стыковки обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик самого корабля. У него остается больший запас энергии. Кроме того, экспресс-доставка чрезвычайно важна для "скоропортящихся" грузов. Например, биоматериалов для экспериментов.

По планам, совсем скоро по сверхбыстрой схеме должен полететь и корабль "Союз" с экипажем. Со времен станции "Мир" пилотируемые корабли добирались до орбиты двое суток: от старта до стыковки - около 50 часов. Семь лет назад корабль "Союз" впервые сумел причалить к МКС спустя всего шесть часов. Теперь должны летать еще быстрее.

Короткие стыковки в истории космонавтики уже были. Так, абсолютный рекорд принадлежит Советскому Союзу: в 1968 году два беспилотных корабля "Космос" состыковались через 47 минут после старта и через 38 минут после выведения. В практике пилотируемых полетов остается непревзойденным рекорд, поставленный в 1966 году экипажем американского корабля "Джемини-11", который пристыковался к ракете "Аджена" всего через 1 час 34 минуты после запуска.