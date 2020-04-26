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26.04.2020 00:20
Рубрика: Общество

Красная горка и Антипасха: что мы отмечаем и при чем тут неверующий Фома

Текст: Мария Городова
Первое воскресенье после Пасхи - праздник с непривычным для многих названием - "Антипасха". Второе имя этого дня - "Фомино воскресенье" - уже понятней: воскресенье в честь Фомы. Кажется, он был неверующим? Ну, и третье наименование - "Красная горка" - невытравленное из народной памяти даже десятилетиями атеизма, известно всем - а как же! Любимое время венчаний, свадеб. В этом году с венчаниями и свадьбами 26-го апреля не очень, откладываются на некоторый срок - есть время проверить крепость своих чувств в условиях самоизоляции. Гуляния на природе тоже не поощряются, посему не стану соблазнять читателей картинами того, как наши предки веселились на Красную горку. Лучше проясню непонятное слово "Антипасха" и расскажу удивительную историю про Фому, одного из двенадцати учеников Господа, которого часто, по незнанию, зовут еще "Фомой неверующим". Об ошибочности этого утверждения чуть позже, а пока расшифрую, что означает первое, церковное имя сегодняшнего праздника - "Антипасха".
"Уверение Фомы", Микеланджело Меризи да Караваджо, 1602 год. "Уверение Фомы", Микеланджело Меризи да Караваджо, 1602 год.
"Уверение Фомы", Микеланджело Меризи да Караваджо, 1602 год.

Ничего загадочного тут нет, если знать, что пришедшая к нам из Греции приставка "анти", может употребляться в значении "вместо". То есть название "Антипасха" указывает на то, что этот день "вместо Пасхи". И в этот день вместо Воскресения Христова произошло событие, напоминающее о нем и утверждающее его. А именно явление Воскресшего Христа апостолам. Случившееся напомнило нам о радости Воскресения Христова и обновило для нас эту радость.

Фото: пресс-служба патриарха Московского и Всея Руси
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В этой связи сегодня в храмах и вспоминают об апостоле Фоме, усомнившемся в том, что Иисус воскрес. Это сомнение Фомы неудивительно: воспринять великое чудо Воскресения Христова - событие надмирное, превосходящее любой человеческий опыт, было не так-то просто даже для учеников Христа, апостолов. Вот что рассказывает нам Евангелие от Иоанна: "В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты, пришел Иисус, стал посредине, и говорит им: "Мир вам!" Сказав это, Он показал им и руки и бок. Ученики обрадовались, увидев Господа". Для воскресшего Христа затворенные двери не были препятствием, преображенное после Воскресения тело Господа не подчинялось законам физического мира, и мы можем только предполагать, насколько сильно были поражены ученики Спасителя, еще не отошедшие от горя, от трагических событий последних дней земной жизни Иисуса.

Представьте: вот они, сметенные Его крестной смертью, опечаленные и подавленные, видят, как Иисус вдруг появляется в закрытом доме! Естественная реакция - недоумение, недоверие к тому, что зрят глаза. И дело тут не только в учениках. Богословы склонны считать, что преображенное тело Христа стало особенным, у апостола Павла есть подсказка, когда он говорит о теле по воскресении из мертвых как о "теле духовном". Но, рассуждая об этом, мы вступаем на зыбкую почву догадок, поэтому лучше вернемся назад, к точному рассказу Евангелия.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Итак, ученики Спасителя поражены, "они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, - читаем у евангелиста Луки. - Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними". Скорее всего, считают богословы, Господь ел не потому, что Его тело нуждалось в пище, как это было до смерти и Воскресения, а для того, чтобы убедить Своих учеников, что Он телесен, что Он не дух.

Апостол Фома - верный и отважный ученик Христа, в это время пребывал где-то в другом месте. Поэтому, когда апостолы рассказали ему о произошедшем, он усомнился и сказал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".

В народе к имени Фомы прочно приклеилось словечко "неверующий", что несправедливо. Фома - один из первых апостолов Иисуса, был как раз предан и верен Ему вплоть до смерти. Когда Иисус решает идти в Иерусалим, чтобы воскресить умершего друга Лазаря, ученики останавливают Его: "Не ходи, это опасно! Давно ли враги искали побить Тебя камнями? А Ты хочешь туда вернуться!" Апостолы боятся за своего Учителя, страшатся и за свою жизнь, это естественно, но Иисус говорит: "Пойдем!", и Фома первый поддерживает Христа, призывая остальных: "Пойдем и мы умрем с ним!" Такова верность "неверующего" Фомы. То есть речь здесь идет не о неверии как неверности, а о критичном отношении к происходящему. Фома критичен, он материалист - ему надо самому осязать раны от гвоздей, вложить руки в ребра, пронзенные копьем при распятии. Но разве мы не такие же?

Фото: Олег Варов / patriarchia.ru
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"Через восемь дней Его ученики снова были вместе, на этот раз с ними был и Фома. Дверь была заперта. Иисус вошел, стал в середину и сказал: "Мир вам!" Затем говорит Фоме: "Протяни сюда палец и посмотри на Мои руки. Протяни руку, вложи ее в рану на боку!.."" - Иисус будто бы слышал, то что говорил Фома без Него! И затем Господь произносит слова, обращенные не только к Фоме, ко всем нам: "И не буди неверен, но верен".

Понятие "вера" включает в себя такие качества, как твердость, верность, доверие. "Не будь неверен, но верен!" - призывает Господь. И Фома слышит этот призыв. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул Фома. Фоме уже не нужно осязать раны, ему уже не нужны доказательства. "Ты поверил потому, что Меня увидел, - говорит ему Иисус. - Блаженны не видевшие и уверовавшие". Вот это новое явление Воскресшего Христа Своим ученикам, апостолам и отмечается Антипасхой.

Светлая неделя, Светлая седмица, самая торжественная часть празднования Светлого Воскресения Христова, закончилась. Но сам праздник Пасхи еще продолжится, вплоть до Вознесения Господня (28 мая 2020г).

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