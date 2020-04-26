Красная горка и Антипасха: что мы отмечаем и при чем тут неверующий Фома

Первое воскресенье после Пасхи - праздник с непривычным для многих названием - "Антипасха". Второе имя этого дня - "Фомино воскресенье" - уже понятней: воскресенье в честь Фомы. Кажется, он был неверующим? Ну, и третье наименование - "Красная горка" - невытравленное из народной памяти даже десятилетиями атеизма, известно всем - а как же! Любимое время венчаний, свадеб. В этом году с венчаниями и свадьбами 26-го апреля не очень, откладываются на некоторый срок - есть время проверить крепость своих чувств в условиях самоизоляции. Гуляния на природе тоже не поощряются, посему не стану соблазнять читателей картинами того, как наши предки веселились на Красную горку. Лучше проясню непонятное слово "Антипасха" и расскажу удивительную историю про Фому, одного из двенадцати учеников Господа, которого часто, по незнанию, зовут еще "Фомой неверующим". Об ошибочности этого утверждения чуть позже, а пока расшифрую, что означает первое, церковное имя сегодняшнего праздника - "Антипасха".

Ничего загадочного тут нет, если знать, что пришедшая к нам из Греции приставка "анти", может употребляться в значении "вместо". То есть название "Антипасха" указывает на то, что этот день "вместо Пасхи". И в этот день вместо Воскресения Христова произошло событие, напоминающее о нем и утверждающее его. А именно явление Воскресшего Христа апостолам. Случившееся напомнило нам о радости Воскресения Христова и обновило для нас эту радость.

В этой связи сегодня в храмах и вспоминают об апостоле Фоме, усомнившемся в том, что Иисус воскрес. Это сомнение Фомы неудивительно: воспринять великое чудо Воскресения Христова - событие надмирное, превосходящее любой человеческий опыт, было не так-то просто даже для учеников Христа, апостолов. Вот что рассказывает нам Евангелие от Иоанна: "В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты, пришел Иисус, стал посредине, и говорит им: "Мир вам!" Сказав это, Он показал им и руки и бок. Ученики обрадовались, увидев Господа". Для воскресшего Христа затворенные двери не были препятствием, преображенное после Воскресения тело Господа не подчинялось законам физического мира, и мы можем только предполагать, насколько сильно были поражены ученики Спасителя, еще не отошедшие от горя, от трагических событий последних дней земной жизни Иисуса.

Представьте: вот они, сметенные Его крестной смертью, опечаленные и подавленные, видят, как Иисус вдруг появляется в закрытом доме! Естественная реакция - недоумение, недоверие к тому, что зрят глаза. И дело тут не только в учениках. Богословы склонны считать, что преображенное тело Христа стало особенным, у апостола Павла есть подсказка, когда он говорит о теле по воскресении из мертвых как о "теле духовном". Но, рассуждая об этом, мы вступаем на зыбкую почву догадок, поэтому лучше вернемся назад, к точному рассказу Евангелия.

Итак, ученики Спасителя поражены, "они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, - читаем у евангелиста Луки. - Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними". Скорее всего, считают богословы, Господь ел не потому, что Его тело нуждалось в пище, как это было до смерти и Воскресения, а для того, чтобы убедить Своих учеников, что Он телесен, что Он не дух.

Апостол Фома - верный и отважный ученик Христа, в это время пребывал где-то в другом месте. Поэтому, когда апостолы рассказали ему о произошедшем, он усомнился и сказал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".

В народе к имени Фомы прочно приклеилось словечко "неверующий", что несправедливо. Фома - один из первых апостолов Иисуса, был как раз предан и верен Ему вплоть до смерти. Когда Иисус решает идти в Иерусалим, чтобы воскресить умершего друга Лазаря, ученики останавливают Его: "Не ходи, это опасно! Давно ли враги искали побить Тебя камнями? А Ты хочешь туда вернуться!" Апостолы боятся за своего Учителя, страшатся и за свою жизнь, это естественно, но Иисус говорит: "Пойдем!", и Фома первый поддерживает Христа, призывая остальных: "Пойдем и мы умрем с ним!" Такова верность "неверующего" Фомы. То есть речь здесь идет не о неверии как неверности, а о критичном отношении к происходящему. Фома критичен, он материалист - ему надо самому осязать раны от гвоздей, вложить руки в ребра, пронзенные копьем при распятии. Но разве мы не такие же?

"Через восемь дней Его ученики снова были вместе, на этот раз с ними был и Фома. Дверь была заперта. Иисус вошел, стал в середину и сказал: "Мир вам!" Затем говорит Фоме: "Протяни сюда палец и посмотри на Мои руки. Протяни руку, вложи ее в рану на боку!.."" - Иисус будто бы слышал, то что говорил Фома без Него! И затем Господь произносит слова, обращенные не только к Фоме, ко всем нам: "И не буди неверен, но верен".

Понятие "вера" включает в себя такие качества, как твердость, верность, доверие. "Не будь неверен, но верен!" - призывает Господь. И Фома слышит этот призыв. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул Фома. Фоме уже не нужно осязать раны, ему уже не нужны доказательства. "Ты поверил потому, что Меня увидел, - говорит ему Иисус. - Блаженны не видевшие и уверовавшие". Вот это новое явление Воскресшего Христа Своим ученикам, апостолам и отмечается Антипасхой.

Светлая неделя, Светлая седмица, самая торжественная часть празднования Светлого Воскресения Христова, закончилась. Но сам праздник Пасхи еще продолжится, вплоть до Вознесения Господня (28 мая 2020г).