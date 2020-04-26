25 апреля исполнилось 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на мосту через реку Эльба. "Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", - отметили лидеры.

Владимир Путин и Дональд Трамп назвали встречу на Эльбе кульминацией колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. "Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий", - подчеркнули они.

Президенты отметили вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции и сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами для победы.

"Дух Эльбы" - пример того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, заявили лидеры. "Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", - заключили Путин и Трамп.

Совместное заявление президентов может не только служить примером доверия между обеими державами, но и дать сигнал другим государствам

Совместное заявление президентов России и США может не только служить примером доверия между обеими державами, но и дать сигнал другим государствам, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Это замечательная новость", - оценил он.

"В равной степени важны и сам факт, и содержание. "Дух Эльбы" должен быть восстановлен, и в двусторонних отношениях, и в отношении цивилизованного человечества к той войне, к несдвигаемой линии водораздела - или, скорее, линии фронта - между добром и злом", - сказал сенатор РИА Новости. Косачев надеется, что заявление будет услышано и в тех странах, "где эту линию пытаются передвинуть в современных конъюнктурных целях, не имеющих ничего общего с исторической правдой".

Совместное заявление Путина и Трампа "должно отрезвить адептов исторической лжи", - сказал журналистам глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он надеется, что заявление будет услышано в странах Европы, где на государственном уровне ведется война с памятниками воинам-освободителям, а в учебниках истории роль СССР в победе над фашизмом вымарывается. Кроме того, это дает надежду, что "дух Эльбы" возможно восстановить в российско-американских отношениях как символ общности подходов к современным вызовам и угрозам, считает парламентарий.