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26.04.2020 22:06

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Текст: Роман Маркелов

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать", - сообщил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" (цитата по РИА Новости).

По словам министра, на прямую бюджетную помощь и гарантийную поддержку людей и экономики будет направлено около 2,8% ВВП. Для этого Минфин, в частности, возьмет около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния и привлечет около 1 трлн рублей дополнительных заимствований.

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