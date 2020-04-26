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26.04.2020 14:30
Рубрика: Культура

Мировая киноиндустрия близка к катастрофе

Текст: Валерий Кичин
Судя по международной печати, ситуация в мировой киноиндустрии оценивается экспертами как катастрофическая. Попытки найти хотя бы компромиссное решение, чтобы сохранить кинопроизводство на плаву, предпринимаются повсюду, но они носят все признаки отчаяния.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И есть для того основания. Весь механизм функционирования кино внезапно рухнул как карточный домик. Все сенсационные премьеры отложены на неопределенный срок, все проекты, на которые делались ставки, застряли в производстве. Закрылись кинотеатры, и еще недавно огромный рынок съежился до своих цифровых форм. Онлайн-платформы быстро развиваются, но пока неспособны возместить затрат на съемки крупногабаритных фильмов, рассчитанных на большие стечения толп у больших кинотеатральных экранов.

Фото: kinopoisk.ru
Кино осваивает новое для себя пространство

Отменены или находятся в состоянии неопределенности главные фестивали и кинорынки года. Последний фестиваль класса А, которому еще удалось побыть на авансцене перед закрытием занавеса, - это февральский Берлинале. Но все последующие кинофорумы необратимо пострадали, а вместе с ними и сопутствующие им кинорынки, которые всегда были главными регуляторами мировых кинопроцессов. Все пребывают в растерянности: кому теперь могут понадобиться многомиллионные блокбастеры, вовсе не рассчитанные на экранчики мобильных телефонов? Как и где представлять свои новинки? Когда вновь откроются двери больших кинотеатров и рискнут ли зрители их заполнять с былым энтузиазмом? Кто рискнет вкладывать деньги в производство все новых фильмов, чья судьба более чем неопределенна?

Рухнули надежды провести, хоть не в свои сроки и в урезанном виде, крупнейший фестиваль Европы - Каннский. Его дирекция сейчас прикидывает возможность провести свой важнейший для мировой индустрии кинорынок в цифровом формате, но его результативность тоже весьма сомнительна.

Венецианский фестиваль недавно заявил о желании сохранить запланированные сроки - 2-12 сентября - и пройти в сильно разреженных аудиториях, а также преимущественно в цифровом формате. Но не прошло и недели, как итальянское правительство объявило о намерении закрыть страну для туризма до конца года, что, вероятно, обрушит даже эти скромные планы Мостры.

Фото: iStock
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Все меньше надежд на самый крупный и авторитетный фестиваль мира - TIFF в канадском Торонто. Он тоже обычно проходит в сентябре, сразу вслед за Венецианским, располагает самым большим на континенте кинорынком, показывает более трехсот фильмов всех жанров, привлекает, кроме профессионалов, сотни тысяч зрителей и обычно служит верным барометром погоды в "оскаровской" гонке - именно здесь, как и в Венеции, обнаруживаются ее главные лидеры. Для этого администрация TIFF неустанно трудится в течение всего года, развивая контакты с кинопроизводствами, намечая будущих участников форума и выдвигая множество деловых и творческих инициатив. У фестиваля обширная сеть спонсоров, которые щедро оплачивали всю эту деятельность.

Теперь спонсоры сами оказались в ситуации полной неопределенности, финансирование быстро сокращается. И совершенно непонятно, как провести кинорынок в вакууме: как раз на осень ученые прогнозируют возможность второй волны пандемии. Дирекция уже сообщила, что рассматривает "гибридный вариант" фестиваля, который включает цифровую секцию - некую виртуальную или потоковую альтернативу обычному кинопоказу. Но как это будет выглядеть, неясно и ей самой. "Мы все еще работаем над этим и надеемся, что к середине июня сможем сообщить о наших планах более определенно. Но мы проведем в этом году фестиваль", - оптимистично заключает свой прогноз художественный директор TIFF Кэмерон Бэйли.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Свою долю помощи бедствующим деятелям национальной киноиндустрии в размере шести миллионов долларов намерена оказать Американская киноакадемия. "Главная задача академии сейчас - помочь нашему сообществу преодолеть этот не имеющий прецедентов кризис, - сказал генеральный директор киноакадемии Дон Хадсон. - Наше пожертвование даст возможность Актерскому фонду и Фонду кино и телевидения предоставить экстренную помощь большому количеству людей в их жилищных проблемах, по уходу за семьями, в получении медицинских консультаций".

Пытаются помочь бедствующим собратьям и фонды, связанные с музыкальной индустрией. Так, два миллиона долларов выделила Академия звукозаписи США в поддержку музыкантов, лишившихся запланированных концертов, гастролей и, стало быть, оказавшихся фактически безработными.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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