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26.04.2020 23:52
Рубрика: Спорт

Великолепная "пятерка"

Названы лучшие россияне в истории "Вашингтона"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 91(8145)
Пока возобновление сезона 2019/2020 Национальной хоккейной лиги под вопросом, за океаном продолжают составлять всевозможные рейтинги. Накануне телеканал NBC Sports решил определиться с лучшими российскими хоккеистами в истории "Вашингтона".
Александр Овечкин (No 8) и Евгений Кузнецов вошли в число лучших россиян за всю историю "Вашингтона". Фото: Gettyimages Александр Овечкин (No 8) и Евгений Кузнецов вошли в число лучших россиян за всю историю "Вашингтона". Фото: Gettyimages
Александр Овечкин (No 8) и Евгений Кузнецов вошли в число лучших россиян за всю историю "Вашингтона". Фото: Gettyimages

Понятно, что первым номером в лучшую пятерку в истории "столичных" вошел нынешний капитан команды Александр Овечкин (1278 очков в 1152 матчах за клуб). Возможно, не будь Овечкина, вряд ли вообще возникла бы идея сделать подобный рейтинг. В центр североамериканцы поместили Евгения Кузнецова (389 очков в 479 матчах).

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
Овечкин назвал хоккейную пятерку мечты

Также в тройку форвардов вошел Александр Семин (386 очков в 417 матчах). Пару защитников составили Сергей Гончар (416 очков в 654), ныне входящий в тренерский штаб "Питтсбурга", и Дмитрий Орлов (180 очков в 417 матчах). Ну а лучшим российским вратарем в истории "Вашингтона" был признан Семен Варламов.

В пятерку лучших россиян в истории "Вашингтона" вошли Овечкин, Кузнецов и Орлов, по-прежнему играющие за клуб
Между тем

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила составы групп на хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Сборная России попала в группу "В". Соперниками россиян станут команды Чехии и Швейцарии. Еще один участник квартета определится в квалификации. В группе "A" сыграют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группе "C" с Финляндией и Швецией сыграют две команды из отбора.

Состав групп определялся по мировому рейтингу, в котором лидирует Канада, а россияне занимают вторую позицию.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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