Новости

У Камчатки произошло землетрясение, на Курилах – выброс пепла с Эбеко 04:50
Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени 04:48
Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США 04:28
В Туле ликвидировано открытое горение на заводе по производству битума 04:02
Глава Корейской ассоциации дружбы ответил на слухи о здоровье Ким Чен Ына 03:31
В Приморье коронавирус добрался до детской больницы 03:20
Куба направила более 200 врачей в ЮАР бороться с COVID-19 02:38
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер 02:23
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа 01:42
В Берлине прошел митинг против ограничений из-за COVID-19 00:48
В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом 25.04.2020
Борис Джонсон приступает в понедельник к работе после болезни 25.04.2020
Испанцам с начала мая разрешат гулять и заниматься спортом на улице 25.04.2020
Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом 25.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч 25.04.2020
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу с инфарктом 25.04.2020
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе 25.04.2020
Volvo придется экономить 25.04.2020
В Севастополе закончили реконструкцию одной из центральных улиц города 25.04.2020
Мишустин поручил подготовить рекомендации по поведению в майские праздники 25.04.2020
Первый пациент с COVID-19 скончался в Якутии 25.04.2020
Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19 25.04.2020
В Удмуртии при обрушении кровли из-за сильного ветра погиб человек 25.04.2020
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса 25.04.2020
В Твери восемь суворовцев заразились COVID-19 25.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 04:28
Рубрика: В мире

Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США

Фото: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI Фото: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI
Фото: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI

Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения США Алекса Азара. Такую информацию распространило издание Politico, ссылаясь сразу на несколько знакомых с ситуацией источников.

Фото: EPA/TANNEN MAURY
Более 5 миллионов человек проверили на COVID-19 в США

По их данным, на данный пост рассматриваются кандидатуры координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Беркс, главы программы медпомощи пожилым Medicaid Сеемы Вермы и первого замглавы минздрава Эрика Харгана, пишет РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью о многочисленных предполагаемых просчетах действующего министра здравоохранения. Якобы Азар до марта уверял президента США Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. Однако другие СМИ утверждают, что министр предупреждал о необходимости готовиться к вспышке заболевания, но Трамп не прислушался.

Белый дом поручил координацию борьбы с коронавирусом ведомству по чрезвычайным ситуациям FEMA. Кроме того, Алекс Азар оказался втянут в скандал с увольнением эксперта по вакцинам Рика Брайта, который пообещал подать жалобу на руководство минздрава.

По последним данным, за сутки в США от коронавируса скончались почти две тысячи больных. Число умерших выросло до 53,4 тысячи. Всего же на территории страны подтверждены свыше 933 тысяч случаев заражения.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах
Лавров рассказал о запрете "старших товарищей" просить помощи у России
В Кузбассе с 5 мая введут электронные пропуска
Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах
"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников