Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США

Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения США Алекса Азара. Такую информацию распространило издание Politico, ссылаясь сразу на несколько знакомых с ситуацией источников.

По их данным, на данный пост рассматриваются кандидатуры координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Беркс, главы программы медпомощи пожилым Medicaid Сеемы Вермы и первого замглавы минздрава Эрика Харгана, пишет РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью о многочисленных предполагаемых просчетах действующего министра здравоохранения. Якобы Азар до марта уверял президента США Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. Однако другие СМИ утверждают, что министр предупреждал о необходимости готовиться к вспышке заболевания, но Трамп не прислушался.

Белый дом поручил координацию борьбы с коронавирусом ведомству по чрезвычайным ситуациям FEMA. Кроме того, Алекс Азар оказался втянут в скандал с увольнением эксперта по вакцинам Рика Брайта, который пообещал подать жалобу на руководство минздрава.

По последним данным, за сутки в США от коронавируса скончались почти две тысячи больных. Число умерших выросло до 53,4 тысячи. Всего же на территории страны подтверждены свыше 933 тысяч случаев заражения.