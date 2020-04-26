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26.04.2020 22:46
Рубрика: В мире

Послабления карантина в Италии вступят в силу 4 мая

Текст: Нива Миракян (Рим)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что с 4 мая страна официально начнет постепенный выход из карантинного режима.

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В новом правительственном декрете, посвященном "сожительству с вирусом", содержится ряд важных нововведений, которые напрямую затрагивают жизнь жителей Апеннин, находящихся на самоизоляции почти два месяца.

Одним из принципиальных моментов является частичное восстановление права на передвижение, которое будет по-прежнему возможно при наличии на руках бланка о самосертификации. В нем, как и раньше, должны быть указаны причины перемещения. Правда, на этот раз итальянцам позволят посещать членов семьи, обязав их соблюдать безопасную дистанцию и носить маску. Премьер также отметил, что массовые сборы остаются по-прежнему под запретом.

"Если Вы любите Италию, сохраняйте дистанцию", - подчеркнул Конте, предупредив, что, если граждане поведут себя безответственно, кривая заражений вновь пойдет вверх.

Маски также станут обязательными аксессуарами для передвижения по городу пешком или на общественном транспорте. Цены на них, как обещал премьер, будут отрегулированы во "избежание спекуляций" и не будут облагаться налогом со стороны государства.

Любители спорта смогут, наконец, потренироваться на открытом воздухе вдали от дома в случае, если они будут соблюдать безопасное расстояние в два метра.

Итальянцам позволят посещать парки и виллы, но открывать их или нет, будут решать мэры и губернаторы.

А вот перемещения за пределы того или иного региона будут возможны только в случае острой необходимости или по причинам, связанным со здоровьем.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
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Начиная с 4 мая на территории Апеннин будет позволено проводить похоронные церемонии, но на них должно присутствовать максимум 15 человек, облаченных в маски и держащих социальную дистанцию. Отпевания в церквях на данном этапе остаются под запретом.

Согласно плану правительства, 4 мая начнут работу предприятия и строительные кампании, 18 мая - откроются магазины розничной торговли, музеи и культурные объекты. Рестораны и бары пока остаются закрытыми, но им будет позволено продавать еду и напитки на вынос. Рестораторам, как и владельцам салонов красоты, эстетических центров и массажных салонов, придется подождать до 1 июня.

"Мы оставляем за собой возможность в любой момент вновь перекрыть кран", - пояснил Конте, отметив, что, если цифры начнут опять расти, власти будут вынуждены вернуться к введению ограничительных мер.

В мире Европа Италия

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