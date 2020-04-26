Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал большое количество слухов и повышенный интерес к здоровью лидера КНДР Ким Чен Ына.

По его словам, это происходит не только из-за отсутствия информации. В Соединенных Штатах и соседних с КНДР странах в Ким Чен Ыне видят своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий. "Ким - партнер Трампа по переговорам. Отсюда - и большое внимание", - написал российский сенатор в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына преувеличены. Хозяин Белого дома призвал СМИ воздержаться от спекуляций о самочувствии северокорейского лидера.