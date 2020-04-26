Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.

"Я думаю, что на неделе (с 27 апреля по 3 мая) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Напомним, что в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание с эпидемиологами и вирусологами и сообщила, что доложит президенту и премьер-министру о предложениях по стратегии ограничительных мер и выхода из них.