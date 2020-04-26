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26.04.2020 14:16
Рубрика: Власть

Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"Я думаю, что на неделе (с 27 апреля по 3 мая) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Напомним, что в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание с эпидемиологами и вирусологами и сообщила, что доложит президенту и премьер-министру о предложениях по стратегии ограничительных мер и выхода из них.

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