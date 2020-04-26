Новости

Оперштаб Подмосковья назвал города-лидеры по числу заболевших COVID-19 05:48
Военнослужащие ТОФ взяли шефство над ветеранами войны из Владивостока 05:44
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына 05:21
У Камчатки произошло землетрясение, на Курилах – выброс пепла с Эбеко 04:50
Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени 04:48
Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США 04:28
В Туле ликвидировано открытое горение на заводе по производству битума 04:02
Глава Корейской ассоциации дружбы ответил на слухи о здоровье Ким Чен Ына 03:31
В Приморье коронавирус добрался до детской больницы 03:20
Куба направила более 200 врачей в ЮАР бороться с COVID-19 02:38
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер 02:23
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа 01:42
В Берлине прошел митинг против ограничений из-за COVID-19 00:48
В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом 25.04.2020
Борис Джонсон приступает в понедельник к работе после болезни 25.04.2020
Испанцам с начала мая разрешат гулять и заниматься спортом на улице 25.04.2020
Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом 25.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч 25.04.2020
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу с инфарктом 25.04.2020
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе 25.04.2020
Volvo придется экономить 25.04.2020
В Севастополе закончили реконструкцию одной из центральных улиц города 25.04.2020
Мишустин поручил подготовить рекомендации по поведению в майские праздники 25.04.2020
Первый пациент с COVID-19 скончался в Якутии 25.04.2020
Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19 25.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 05:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оперштаб Подмосковья назвал города-лидеры по числу заболевших COVID-19

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Подмосковные Одинцово и Люберцы стали лидерами в регионе по количеству инфицированных коронавирусом. Такие данные озвучили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Московской области.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом

Уточняется, что в Одинцово зарегистрировано 597 случаев заражения коронавирусом, в Люберцах - 523, а в Красногорске - 431, пишет РИА Новости. По данным оперштаба, в подмосковных медучреждениях проходят лечение жители Москвы и других регионов России, а также иностранцы. Всего в Подмосковье зафиксировано более 1700 случаев заражения граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.

Ранее в область прибыли первые пять врачебно-сестринских бригад, которые будут оказывать помощь местным докторам в лечении инфицированных коронавирусом жителей региона. Этих специалистов, выделенных медицинскими подразделениями Западного военного округа, прислали в Подмосковье по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Каждый военный прошел специальный обучающий курс, позволяющий эффективно работать в новых эпидемиологических условиях.

По последним данным, в области отмечено 8494 случая заболевания COVID-19, скончались 69 пациентов. Всего же в России заболели 74 588 человек, выздоровели - 6250, умер 681 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах
Лавров рассказал о запрете "старших товарищей" просить помощи у России
В Кузбассе с 5 мая введут электронные пропуска
Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах
"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции