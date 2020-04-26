Оперштаб Подмосковья назвал города-лидеры по числу заболевших COVID-19

Подмосковные Одинцово и Люберцы стали лидерами в регионе по количеству инфицированных коронавирусом. Такие данные озвучили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Московской области.

Уточняется, что в Одинцово зарегистрировано 597 случаев заражения коронавирусом, в Люберцах - 523, а в Красногорске - 431, пишет РИА Новости. По данным оперштаба, в подмосковных медучреждениях проходят лечение жители Москвы и других регионов России, а также иностранцы. Всего в Подмосковье зафиксировано более 1700 случаев заражения граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.

Ранее в область прибыли первые пять врачебно-сестринских бригад, которые будут оказывать помощь местным докторам в лечении инфицированных коронавирусом жителей региона. Этих специалистов, выделенных медицинскими подразделениями Западного военного округа, прислали в Подмосковье по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Каждый военный прошел специальный обучающий курс, позволяющий эффективно работать в новых эпидемиологических условиях.

По последним данным, в области отмечено 8494 случая заболевания COVID-19, скончались 69 пациентов. Всего же в России заболели 74 588 человек, выздоровели - 6250, умер 681 человек.