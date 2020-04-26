Полиция установила организаторов "антивирусной" вечеринки в Подмосковье

Сотрудники ГУ МВД по Московской области установили организаторов "антивирусной" вечеринки во дворе жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Как сообщает региональный главк полиции, по результатам проверки решится, как квалифицировать инцидент. Предварительное расследование продолжается.

Ранее "РГ" писала, что население ЖК "Бутово-парк" обратилось в полицию из-за вечеринки, устроенной под окнами. "Тусовщики", нарушая режим самоизоляции, устроили танцы под громкую музыку, скандируя "антивирусные" лозунги. Правда, увидев полицию, молодые люди разбежались.