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26.04.2020 12:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве больше 45% среди новых заболевших COVID-19 - младше 45 лет

Текст: Любовь Проценко

По данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в столице подтвержден 2971 новый случай заражения коронавирусом. Всего в столице в настоящее время зарегистрировано 42 480 случая коронавируса.

Среди вновь заболевших 41,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65, 12% - от 66 до 79, еще 6% - старше 80 лет. Детей - 4%. Оперштаб подчеркивает: все пациенты и близко контактировавшие с ними люди взяты под врачебное наблюдение.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Как будет работать система цифровых пропусков в регионах

Чтобы уменьшить количество контактов, в городе с 15 апреля введен пропускной режим. Теперь, прежде чем отправиться о Москве и Московской области на личном и общественном транспорте, нужно получить цифровой пропуск - специальный код, состоящий из цифр и букв.

Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью SMS или по телефону. Для этого следует авторизоваться на портале mos.ru, выбрать нужную услугу и ввести необходимые данные и подать заявку. Если доступа к порталу нет, можно отправить SMS специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.

Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.

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