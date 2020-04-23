Собянин назвал эффективным автоматический контроль пропусков в Москве

На полмиллиона человек снизился в Москве пассажиропоток с введением пропусков. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил сегодня журналистам.

"Это говорит об эффективности этой системы", - подчеркнул глава города.

Он отметил, что и с момента автоматического контроля за пропусками, который стартовал в столице в среду, 22 апреля, продолжается небольшое снижение потока. Кроме того, москвичей отличает сейчас более дисциплинированная подача заявок на электронные пропуска.

Важно и другое, считают власти, - теперь стали лучше видны нарушители режима самоизоляции. Как известно, более семи тысяч москвичей лечатся от коронавируса на дому, но они должны выполнять важное условие: строго соблюдать домашний карантин.

Между тем выявлено уже более 200 человек, нарушающих его. Все они оштрафованы и принудительно отправлены в обсервационные центры. Это эффективная система, считает Собянин, которая поможет в борьбе с коронавирусом и в соседних регионах.