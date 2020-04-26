В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа

Стало известно о рейсах, которыми в ближайшие дни вывезут россиян из Дубая, Гоа, Бангкока, Камрани, Тель-Авива, Мале (Мальдивы), Фиджи, Шри-Ланки и Рима.

По данным Минкомсвязи, на 26 апреля запланирован рейс Дубай - Уфа - Екатеринбург. В Россию возвратятся 159 пассажиров, пишет РИА Новости. В этот же день планируется рейс по маршруту Гоа - Уфа - Нижний Новгород, а самолетом из Бангкока в Иркутск и Самару на родину вернется 141 россиянин.

Вечером 26 апреля должен отправиться один рейс из Бангкока, который доставит 89 человек в Южно-Сахалинск. Также на воскресенье запланирован рейс Нанди (Фиджи) - Денпасар - Бангкок - Сургут. А вот рейс Пхукет - Новосибирск, который должен был состояться 26 апреля, отложен на неопределенное время связи с низкой заполняемостью.

На понедельник 27 апреля пока запланированы рейс из Камрани в Новосибирск и Иркутск, а также из Еревана в Санкт-Петербург и Москву. Известно, что из Еревана на родину вернутся 104 гражданина России. На 28 апреля планируется рейс Тель-Авив - Санкт-Петербург - Москва. В графике на 29 апреля стоят рейсы, которые вывезут россиян с Мальдив, Шри-Ланки и Италии.

Напомним, Минкомсвязи запустило круглосуточную горячую линию для россиян, находящихся за границей и не имеющих возможность вернуться в РФ в связи с коронавирусной инфекцией. По телефону можно получить консультации по различным вопросам, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами. Горячая линия организована на базе колл-центра портала госуслуг по телефону +7(495) 249-75-77.