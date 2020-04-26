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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мейкеры защитили врачей

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону) , Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
Айтишники печатают для врачей маски на 3D-принтерах. И не только их. Бесплатно.

В России развивается движение "Мейкеры против COVID-19". Волонтеры передают в больницы маски, переходники, специальные держатели и заколки, респираторы, клапаны для ИВЛ и так далее.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Главная фишка в том, что ребята могут получать мгновенную обратную связь от медиков и быстро совершенствовать модели в зависимости от меняющихся запросов. Типовые чертежи самых необходимых средств защиты уже получили во многих регионах России.

К движению мейкеров присоединились десять омичей. "Щитки защищают глаза от брызг и могут быть полезны для медработников, которые впервые контактируют с пациентами, - рассказывает координатор мейкеров в Омске айтишник Владимир Шишкин. - А заколка снижает нагрузку с ушей. Врачам проще долго носить маски с ними. Мы делаем переходники для снорклинг-масок, которые служат для соединения этой маски с фильтром". В планах айтишников - изготовление специальных боксов, обеспечивающих врачу дополнительную защиту от выдыхаемого пациентом аэрозоля во время интубации.

В Ростове-на-Дону первые партии "народных средств" уже применяются в Перинатальном центре и Центральной городской больнице. Координатор проекта в регионе Олег Гурьев получил заказ еще на 200 защитных щитков и напечатает их в ближайшие дни.

Фото: iStock
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Таких ребят по стране набралось уже более двух тысяч. Самая большая их проблема - сырье. Волонтеры по всей стране покупают пластик за свои деньги. Им нужны в большом количестве листы ПЭТ по 0,5 миллиметра.

"Только в Ростове надо сделать более 200 щитков, 150 заколок, плюс защитные боксы. И каждый день заказов от больниц будет больше, - говорит Олег. - Мы надеемся, что к нашему движению присоединится больше людей. Нам нужны разные люди. Например, те кто будет обрабатывать запросы от больниц и врачей, водители. Вместе мы справимся!"

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России СФО Омская область Омск ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону COVID-19. Мы справимся!

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