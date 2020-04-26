Более полусотни сибиряков попросили помочь им с вылетом из США

Несколько дней назад в барнаульский филиал "РГ" позвонила Лидия Тихобаева, которая сделала несколько безуспешных попыток вернуться домой из США к своему маленькому ребенку, страдающему аутизмом, и больному отцу. Вместе с Лидией в далекой Америке находятся 50 сибиряков из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края и Республики Хакасия. Они нашли друг друга в Telegram-канале, организованном Министерством связи РФ. Вскоре к ним примкнули 18 человек из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Бурятии.

У подавляющего большинства наших соотечественников были на руках билеты домой. Но на свои рейсы они не попали. Домой улетели лишь жители Москвы и Санкт-Петербурга. Был еще один Boeing, который захватил с собой 61 москвича - и все. Почему на огромном воздушном судне не нашлось места жителям других городов, нашим землякам не объяснили ни в авиакомпании, ни в посольстве.

С просьбой о помощи сибиряки обращались в самые разные инстанции, в том числе в полпредство президента по СФО и региональные правительства. Но местные власти в такой ситуации мало чем могут помочь. Организовать чартер, например, из Новосибирска нереально. Но моральную поддержку никто не отменял. Реакция регионов была на удивление разной.

Одиннадцати томичам, зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, от областных властей пришло смс-сообщение: "Уважаемые томичи! Информируем вас, что в настоящее время руководством Томской области ведутся переговоры с федеральными органами власти по вопросу вашего вывоза в Россию. Будем держать вас в курсе по мере поступления новой информации. Если у вас есть вопросы, предлагаем обращаться на телефон "горячей линии" Департамента международных и региональных связей администрации Томской области или по электронной почте".

Жительнице Новосибирской области Юлии Дрягиной пришло письмо из регионального минтранса, в котором было разъяснено, что авиакомпания "Сибирь" не имеет в своем парке дальнемагистральных пассажирских самолетов, преодолевающих расстояния от 6 до 12 тысяч километров. И возвращение граждан в Россию из США возможно лишь рейсами, определенным российским оперативным штабом. Новосибирцам в Америке было предложено заполнить необходимую форму на Едином портале услуг и активно взаимодействовать с посольством и представительствами авиакомпаний.

Отправили ответ и одной из кемеровчанок. Из городской администрации написали, что ведется сбор информации о жителях Кузбасса, застрявших за рубежом. Мэр Кемерова даже пообещал организовать трансферт до дома.

А вот какое уведомление 23 апреля получила Лидия Тихобаева из департамента по документационному обеспечению администрации губернатора и правительства Алтайского края: "Сообщаем, что в соответствии со статьей 8 ФЗ РФ 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Ваше обращение зарегистрировано 17.04.2020 за № 4584/ОГ и направлено на рассмотрение по компетенции в Министерство транспорта Алтайского края, откуда Вам будет дан ответ по адресу, указанному в обращении. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" обращения рассматриваются в течение 30 дней с момента регистрации".

Лидия Тихобаева, работавшая в Америке несколько лет и решившая вернуться домой, рассказала о своих злоключениях подробно.

- Прилетела я сюда 2 марта, чтобы завершить последние формальности с переездом и забрать лекарства для сына, у которого аутизм и аллергии на все подряд (ранее отвезла сына в Барнаул к родителям). Изначально планировала вернуться на родину 20 марта, но из-за ситуации с коронавирусом в США случились задержки в делах. 27 марта Россия объявила, что закрывает границы, но граждане РФ могут вернуться на последних рейсах. Объявили, что рейсы будут только из Нью-Йорка. Мой мужчина в Барнауле срочно поменял мне билет с большой доплатой на 30 марта (доплата на рейс 29-го была в несколько раз выше). Но самолет на 30 марта отменили, как и все последующие рейсы до 4 апреля. Я была уже на автовокзале в Бостоне, чтобы добраться до Нью-Йорка, когда получила известие об отмене.

После этого многие россияне, торопившиеся на него со всех концов США, остались в Нью-Йорке. Среди них, рассказывает Лидия, старики, подростки, попавшие в Штаты по программам обмена, семьи с маленькими детьми. Были люди, которые приехали на операции, лечение и в командировки. Туристов как таковых Тихобаева не встретила.

- Все были в растерянности. Сильно помогли ребята из общества "Русская молодежь Америки". Размещали людей у русских эмигрантов. Российское консульство в Нью-Йорке разместило за свой счет несколько человек в гостиницах. 1 апреля объявили, что будет рейс из Нью-Йорка в Москву и правом приоритетной посадки на самолет будут пользоваться те, у кого были билеты на 30 марта. За день до рейса позвонили из "Аэрофлота", мне бесплатно поменяли билет на 3 апреля. Понимая, что придется ехать на автобусе в эпицентр коронавирусной инфекции, я запаслась масками, перчатками, дезинфицирующим средством для рук. Через час после отъезда из Бостона мне сообщили, что рейс отменен. О причинах никто ничего не сказал. А в Нью-Йорке у меня чуть было не отобрала сумку местная братва... Вернувшись в Бостон, я прошла двухнедельную самоизоляцию.

6 апреля наши соотечественники узнали, что вывоз россиян возобновляется и на следующий день будет рейс из Нью-Йорка в Москву.

- Однако было непонятно, кого посадят на этот рейс. Когда же самолет вылетел из России, мы узнали, что заберет он лишь жителей Москвы и Подмосковья. Люди были возмущены и расстроены. Те, кто с 30 марта мотался в Нью-Йорке по гостиницам и квартирам соотечественников, не попали на рейс. Даже пожилые люди и подростки, семьи с маленькими детьми. А на следующий день выяснилось, что улетел в Россию всего 61 человек. Потом мы узнали, что 7 апреля были определены принципы этого вывоза: "Одна страна вылета - один российский регион или город"... Я понимаю, что у меня не самая тяжелая ситуация. Мне хотя бы есть где жить бесплатно, - говорит Лидия.

Сибиряки уверены, что были еще рейсы 14 и 17 апреля, но о билетах на них ничего не объявляли.

- Было бы, наверное, дешевле привезти нас в обсерватор в Москве, чем высылать сюда материальную помощь. Матпомощь составляет 2400 рублей в сутки, и не все ее получают. Для США это очень скромные деньги, особенно если негде жить. На них можно поесть раз в день - главное, чтоб ваша карта здесь работала. Моя карта здесь не работает, но эти деньги очень помогают моему сыну и родителям-пенсионерам, которые заботятся о нем и могут платить за квартиру, - рассказала Лидия Тихобаева.

Напряжение среди наших земляков растет.

- Когда же нас наконец-то вывезут отсюда? Больше всего угнетает неизвестность. На какие сроки растягивать деньги, на какие сроки снимать жилье? Прошел месяц, а до сих пор ничего неизвестно. У людей дома остались больные родители и дети, у мам с младенцами на руках скоро кончатся деньги. Чувствую, люди уже начинают "бурлить" больше из-за неопределенности и отсутствия ясных ответов. А тут еще эти самолеты необъявленные летают. Ситуация выходит из-под контроля, - написал житель Томска Сергей Белорусцев.

- Люди впадают в отчаяние, - добавляет Лидия Тихобаева.

P. S.

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