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Рубрика: В мире

В США рассказали о высокой смертности от ИВЛ пациентов с COVID-19

В американском штате Нью-Йорк скончалась большая часть тяжелых пациентов с коронавирусом, переведенных в палату интенсивной терапии и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Смертность составила 88 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Американской медицинской ассоциации.

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В период с 1 марта по 4 апреля в 12 больниц госпитализировали 5,7 тысячи человек с COVID-19. У большинства из них были сопутствующие заболевания: гипертония (56%), ожирение (41%) и диабет (33%). Самый высокий уровень смертности на ИВЛ наблюдался у мужчин старше 65 лет, выживали лишь три процента.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, что к аппаратам ИВЛ подключают только тех пациентов, состояние которых крайне тяжелое. Этим и объясняется высокий уровень смертности среди таких больных.

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