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11.04.2020 06:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мясников объяснил высокую смертность при использовании аппаратов ИВЛ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Известный телеведущий и врач Александр Мясников опроверг информацию, что 70 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают. Но добавил, что определенный риск все же есть.
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"Каждый второй больной на ИВЛ получает внутрибольничную инфекцию", - цитирует Мясникова РИА Новости. По словам специалиста, к аппаратам ИВЛ подключают только тех пациентов, состояние которых крайне тяжелое. Этим и объясняется высокий уровень смертности среди таких больных.

Отметим, что на этой неделе в Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией, вызванной коронавирусом. В стационарах сейчас находятся более 6,5 тысячи больных. А еще неделю назад их было в два раза меньше. "Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - заявила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

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