Мясников объяснил высокую смертность при использовании аппаратов ИВЛ

Известный телеведущий и врач Александр Мясников опроверг информацию, что 70 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают. Но добавил, что определенный риск все же есть.

"Каждый второй больной на ИВЛ получает внутрибольничную инфекцию", - цитирует Мясникова РИА Новости. По словам специалиста, к аппаратам ИВЛ подключают только тех пациентов, состояние которых крайне тяжелое. Этим и объясняется высокий уровень смертности среди таких больных.

Отметим, что на этой неделе в Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией, вызванной коронавирусом. В стационарах сейчас находятся более 6,5 тысячи больных. А еще неделю назад их было в два раза меньше. "Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - заявила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.