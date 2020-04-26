Около 300 ребят из Барнаула, Москвы, Уфы, Омска, Томска, Бийска, Рубцовска, а также из поселков "отправились" в детский лагерь. И прекрасно провели время в первой весенней онлайн-смене.

Студентка Алтайского педагогического университета Алика Зайцева придумала, чем занять школьников на карантине. Победительница Всероссийского конкурса "Лига вожатых" организовала бесплатную онлайн-смену для детей "Pro_Движение".

Утренняя зарядка, завтрак, а потом занятия: лекции, творческие мастер-классы, кейсы с заданиями. Ну и, конечно, душевные разговоры по вечерам. На первый взгляд - обычная жизнь в детском лагере. Вот только лагерь - на страницах соцсетей, а отряды ребят сидят по домам. Но при этом они с удовольствием поют, танцуют, делают стенгазеты, устраивают импровизированные палатки и делятся всем этим друг с другом.

"Первую онлайн-смену мы провели в начале апреля, и, если честно, я такого интереса не ожидала", - призналась Алика. Каждый мог выбрать одно из пяти основных направлений: личностное развитие, информационно-медийное, военно-патриотическое, волонтерская и вожатская деятельность.

Больше всего ребятам понравились задания из кейсов, когда за полтора-два часа нужно подготовить что-нибудь творческое, интересное и выложить в соцсети. За каждое задание им начисляли баллы, так что по итогам самым активным достались небольшие призы.

А когда онлайн-смена подошла к концу, ребята уговорили Алику продолжать проект. Она подготовила еще одну профильную смену, которая поможет школьникам освоить медийное пространство. Алика планирует привлечь к этому проекту известных блогеров, чтобы они научили ребят вести свои страницы в соцсетях.