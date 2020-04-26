В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

В Чеченской республике сотрудники МЧС побрились налысо, поддержав своеобразный флешмоб, инициатором которого стал глава региона Рамзан Кадыров.

Ранее он побрился в ответ на просьбы жителей открыть в Чечне парикмахерские, сообщив, что это очень полезно. Позже Кадыров добавил: "издревле у наших древних предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода земных напастей".

Чиновники, правоохранители и просто жители региона присоединились к флешмобу. Теперь эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!" подхватили и сотрудники МЧС России по Чеченской республике.

"Не остались на стороне и мы. На 100 процентов мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?", - гласит подпись к фото с побрившимися сотрудниками, опубликованное на официальной странице МЧС в Instagram.