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26.04.2020 12:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Текст: Анна Юркова
Фото: Официальная страница Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/ramzan Фото: Официальная страница Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/ramzan
Фото: Официальная страница Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/ramzan

В Чеченской республике сотрудники МЧС побрились налысо, поддержав своеобразный флешмоб, инициатором которого стал глава региона Рамзан Кадыров.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Чиновники и силовики стали бриться налысо вслед за Кадыровым

Ранее он побрился в ответ на просьбы жителей открыть в Чечне парикмахерские, сообщив, что это очень полезно. Позже Кадыров добавил: "издревле у наших древних предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода земных напастей".

Чиновники, правоохранители и просто жители региона присоединились к флешмобу. Теперь эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!" подхватили и сотрудники МЧС России по Чеченской республике.

"Не остались на стороне и мы. На 100 процентов мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?", - гласит подпись к фото с побрившимися сотрудниками, опубликованное на официальной странице МЧС в Instagram.

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В Чеченской Республике есть старая и добрая традиция: мужчинам, которые бреют головы налысо желают здоровья и преодоления всех трудностей.⠀ ⠀ Вчера Глава Чеченской Республики, Герой России РАМЗАН АХМАТОВИЧ КАДЫРОВ запустил эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!". ⠀ ⠀ Вызов принимают представители различных министерств и ведомств, организаций, звезды российской эстрады, спортсмены и блогеры.⠀ ⠀ Не остались на стороне и мы. На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо.⠀ ⠀ Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?😎⠀ ⠀ #МЧС #МЧСЧР #МЧСРоссии #Россия #ЧР #эстафета #пожарные #работа #стопкоронавирус #чистаяголова #коронавирус

Публикация от Firefighters and rescuers (@mchs.95)

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