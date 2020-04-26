В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

В Чеченской республике сотрудники МЧС побрились налысо, поддержав своеобразный флешмоб, инициатором которого стал глава региона Рамзан Кадыров.
Ранее он побрился в ответ на просьбы жителей открыть в Чечне парикмахерские, сообщив, что это очень полезно. Позже Кадыров добавил: "издревле у наших древних предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода земных напастей".
Чиновники, правоохранители и просто жители региона присоединились к флешмобу. Теперь эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!" подхватили и сотрудники МЧС России по Чеченской республике.
"Не остались на стороне и мы. На 100 процентов мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?", - гласит подпись к фото с побрившимися сотрудниками, опубликованное на официальной странице МЧС в Instagram.
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В Чеченской Республике есть старая и добрая традиция: мужчинам, которые бреют головы налысо желают здоровья и преодоления всех трудностей.⠀ ⠀ Вчера Глава Чеченской Республики, Герой России РАМЗАН АХМАТОВИЧ КАДЫРОВ запустил эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!". ⠀ ⠀ Вызов принимают представители различных министерств и ведомств, организаций, звезды российской эстрады, спортсмены и блогеры.⠀ ⠀ Не остались на стороне и мы. На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо.⠀ ⠀ Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?😎⠀ ⠀ #МЧС #МЧСЧР #МЧСРоссии #Россия #ЧР #эстафета #пожарные #работа #стопкоронавирус #чистаяголова #коронавирус