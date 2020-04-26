Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали два проекта совместных приказов, которые устанавливают особенности проведения и сроки экзаменов в девятых классах.

Может быть принято решение о том, что школьники будут сдавать ОГЭ в своей школе, а в организации экзамена смогут принимать участие их же учителя. Фото: РИА Новости

Подчеркнем: это только проекты. Что будет, если их примут? ОГЭ-2020 по русскому языку и математике для большинства ребят пройдут с 1 июня (понедельник) по 31 июля (пятница). В рамках этого периода региональные власти могут сами определить даты проведения ОГЭ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Предметы по выбору для получения школьного аттестата в девятом классе будут уже не нужны - останутся обязательные русский с математикой.

- При определении дат проведения ОГЭ необходимо исходить из того, что перерыв между проведением экзаменов по указанным учебным предметам должен составлять не менее двух дней, - говорится в документе.

ОГЭ по всем предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Места расположения пунктов проведения экзаменов определяют региональные власти по согласованию с госкомиссией. Может быть принято решение о том, что школьники будут сдавать ОГЭ в своей школе, а в организации экзамена смогут принимать участие их же учителя. Для сравнения, раньше экзамены всегда сдавались в "чужой" школе и с "чужими" учителями-организаторами.

Предметы по выбору для получения школьного аттестата в девятом классе будут уже не нужны - останутся только обязательные русский с математикой

Также Рособрнадзор разъяснил порядок проведения итогового собеседования в резервные сроки в мае 2020 года. Напомним, "зачет" по собеседованию для девятых классов - это допуск к ОГЭ. Большинство выпускников сдали его еще в феврале. А те, кто не сдал, должны прийти на собеседование 18 мая. Но таких "двоечников" меньше одного процента. Регионы смогут провести это испытание в мае. Но в случае, если эпидемиологическая ситуация не позволит этого сделать, Рособрнадзор определит новую дату - причем до начала ОГЭ.

- Также есть возможность провести итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах в дистанционном формате, - рассказали в Рособрнадзоре. Но для этого нужны материально-техническая база и условия для защиты заданий от разглашения содержащейся в них информации.

Выбор - за школьниками

С 1 мая петербургские школьники могут уйти на каникулы, если захотят. Годовые оценки им выставят по итогам первых трех четвертей. Если ребенок хочет продолжить учебу, то сможет по-прежнему заниматься с педагогами в дистанционно. Уроки будут проводить до 22 мая. По словам вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, с началом онлайн-обучения директора школ стали получать от родителей множество обращений. Пожелания часто были противоречивы. И власти города предложили родителям и школьникам самим выбирать, уходить на каникулы досрочно или учиться до последнего. В Смольном ожидают, что раньше на каникулы уйдут дети, которых родители хотят отвезти на дачи. Там скорость интернета нередко оставляет желать лучшего. В мае в школах города сосредоточатся на повторении пройденного материала. А выпускники будут учиться до последнего и проходить аттестацию.

Подготовила Вера Черенева, Санкт-Петербург

Без оценок не останутся

В республике Карелия решили с 1 мая отправить на каникулы не всех, а с 1-го по 4-й классы. Глава республики уже подписал такое распоряжение. А дети с 5-го по 11-й классы будут заниматься до 25 мая.

Теперь все образовательные организации должны внести изменения в календарный учебный график и рабочие программы на нынешний учебный год.

До 30 мая всем школьникам выставят оценки по физкультуре, музыке, изобразительному искусству, ОБЖ, технологии и мировой художественной культуре. За основы возьмут результаты завершенных четвертей и текущих отметок. Формат обучения для 5-11 классов не изменится. Дети будут заниматься дистанционно. Так же пройдут и консультации для подготовки ребят 9-го и 11-го классов к выпускным экзаменам. Для получения аттестата девятиклассникам будет достаточно сдать ОГЭ по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Что касается одиннадцатиклассников, то ЕГЭ для них пройдет в обычном режиме. Разве что сроки немного отодвинутся. Предположительно, экзамены начнутся с 8 июня.

Увы, существуют технические проблемы при дистанционном обучении. У многих детей нет гаджетов. Бюджет выделит 93,2 миллиона рублей для обеспечения дистанционного обучения.

Организации дополнительного образования продолжат работу в дистанционном формате до отмены режима самоизоляции в Карелии. Точно так же будут заниматься учащиеся колледжей и техникумов.

Подготовила Светлана Цыганкова, Петрозаводск