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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Встать с дивана - суд идет

Суды начали проводить заседания в режиме онлайн
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
Региональные суды начали активно внедрять технологию веб-конференций, апробированную Верховным судом России. Несколько процессов, к которым участники подключались с личных компьютеров, прошло в Вологодском областном суде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специальная программа позволяет гражданам проходить идентификацию на портале госуслуг и подключаться к судебному заседанию с помощью личного компьютера, планшета и даже телефона. Кому как удобнее. Требования к устройству невелики, сообщают эксперты: стабильное интернет-соединение, камера и микрофон.

Фото: iStock
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Впервые технология была применена Верховным судом России на прошлой неделе. В течение одного дня было рассмотрено шесть дел. Буквально на следующий день пример высокой инстанции подхватили регионы.

Адвокат из Ленинградской области, подключившись с помощью своего ноутбука к серверу видео-конференц-связи Вологодского областного суда, принял участие в рассмотрении апелляционной жалобы по уголовному делу.

Председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов полагает, что технология веб-конференция будет востребована не только в условиях борьбы с коронавирусом.

"Уже сейчас понятно, что предложенная Верховным судом технология - это настоящий прорыв на пути цифровизации судебной деятельности и обеспечения доступности правосудия, - говорит председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов. - На первом этапе нам особенно важно было обеспечить соблюдение процессуальных прав участников процесса. Необходимо было добиться соответствующего качества звука и видеоизображения, предоставить возможность подсудимому общаться со своим защитником, в том числе и в условиях достаточной конфиденциальности. Указанные цели были достигнуты".

В последующие дни в Вологодском областном суде прошло еще несколько процессов. Техническая программа веб-конференций является дополнением к уже существующей системе видео-конференц-связи, которая объединяет суды и исправительные учреждения. Программа позволяет пользователям присоединяться к этой системе со своих гаджетов. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет, созданный в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" официального сайта суда на портале ГАС "Правосудие". Доступ к личному кабинету осуществляется посредством идентификации на портале госуслуг. Участнику процесса заблаговременно направляется прямая ссылка для подключения к веб-конференции.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Кстати, как сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак, ведомство разрабатывает инициативу, предлагающую привлечь в определенных ситуациях нотариусов к проведению судебных заседаний в формате веб-конференций.

"Нотариусы могли бы участвовать в ситуациях, когда требуется запросить и подтвердить у свидетеля подписку о том, что он дает достоверные показания", - заявил заместитель министра.

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