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26.04.2020 20:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани умер врач-рентгенолог с диагнозом COVID-19

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае скончался 52-летний врач-рентгенолог Лабинской районной больницы. По информации краевого оперативного штаба, на Кубани это уже 19-й летальный случай от коронавирусной инфекции.

Доктор поступил 13 апреля в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии, спустя три дня пациента подключили к ИВЛ и перевели в краевое медучреждение. У врача диагностировали двухстороннюю пневмонию, тест на COVID-19 показал положительный результат. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Алексей Васильченко пришел в медицину в 1994 году, последние 12 лет трудился в Лабинской больнице. Энергичный, эрудированный и любящий свою работу человек - врач не по профессии, а по призванию, в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента, - рассказали в пресс-службе минздрава региона. - От лица всего медицинского сообщества региона выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Напомним, на Кубани это уже второй доктор, умерший от коронавируса. Ранее скончался 54-летний врач-реаниматолог, тоже из Лабинской районной больницы. Он был госпитализирован 6 апреля с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония". 12 апреля тест на коронавирус подтвердился, и пациента подключили к аппарату ИВЛ. Затем врач был переведен на лечение в одну из клиник Краснодара, однако спасти его не удалось.

В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 73 подтвержденных случаев COVID-19. В результате диагноз "коронавирус" установлен уже у 780 человек. В Краснодаре зафиксировано 44 новых случая, в том числе заболел ребенок 12 лет. В Сочи диагноз подтвердился у восьми человек, среди них 15-летний подросток. Пять человек заболели в Ейске, трое - в Калининском районе. По два новых случая - в Усть-Лабинском и Тихорецком районах. Среди заболевших 47 женщин и 26 мужчин. Всего на 26 апреля в медицинские организации края с подозрением на новую инфекцию обратились 2398 человек, из них 292 ребенка.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Распространение коронавируса COVID-19

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