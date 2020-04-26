В Сочи приземлился рейс с Бали с 83 пассажирами

В международном аэропорту Сочи в 12.33 совершил посадку рейс из Денпасара - административного центра Бали.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе воздушной гавани, на самолете Boeing 777 вместимостью в 457 человек прибыли 83 пассажира.

"Все пассажиры прибывшего рейса, организованного исключительно для вывоза граждан России из зарубежных стран, где они были вынуждены задержаться из-за пандемии коронавируса, направлены в обсерваторы", - рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.

Напомним, это второй рейс на этой неделе, прибывший в Сочи с россиянами на борту. 21 апреля в олимпийскую столицу прилетели 134 жителя Краснодарского края.

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