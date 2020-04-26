Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в январе-марте 2020 года сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Что касается потребительских цен, то их индекс показал рост в первом квартале на 2,4 процента, на продовольственные товары - на 2 процента, на непродовольственные товары - на 2,5 процента.

Также сообщается, что среднедушевой денежный доход в РФ в настоящее время составляет 31,2 тыс. руб. в месяц.

Ранее Росстат раскрыл данные об уровнях занятости и безработицы в марте.