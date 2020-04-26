Трубоукладчик "Академик Черский" снова сменил курс

Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.

Прибыть в новый пункт назначения "Академик Черский" должен 1 июля, но пока судно находится в Ла-Манше и двигается к входу в Балтийское море. До этого российский трубоукладчик заявлял маршрут в шотландский Абердин, а перед этим в египетский Порт-Саид.

Судно "Академик Черский" считается главным претендентом на достройку газопровода "Северный Поток-2". Оно вышло из порта Находка в начале февраля, прошло вдоль берегов Азии, проигнорировав Суэцкий канал, обогнуло Африку и сейчас находится совсем рядом с местом работ по достройке газопровода.