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26.04.2020 13:30
Рубрика: Власть

В ГД назвали неподтвержденной новость об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Текст: Татьяна Замахина
Не стоит торопиться с выводами относительно состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына - надо дождаться официальной информации, которой пока нет. Об этом заявил координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

Информация о том, что лидер КНДР тяжело болен или даже скончался циркулирует в западных СМИ все последнее время.

Однако посольство республики в Москве пока что не располагает данными об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, отметил Казбек Тайсаев. В комментарии информагентствам он сообщил, что обсуждал сегодня эту тему с представителями посольства.

- Подтверждением может является только официальное сообщение властей КНДР, до этого я бы не торопился делать какие-то выводы и ссылаться на какую-то неподтвержденную информацию, - сказал парламентарий, которого цитирует "Интерфакс".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Он также отметил, что Ким Чен Ын - "очень сильный лидер" и выразил уверенность, что "у него все нормально". Тайсаев обратил внимание, что "КНДР часто становятся объектом подобных сообщений со стороны разного рода СМИ".

Тайсаев также сообщил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил Ким Чен Ыну приветственную телеграмму в связи с годовщиной первой встречи лидеров РФ и КНДР во Владивостоке 25 апреля прошлого года.

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