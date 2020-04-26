В УПЦ опровергли сведения о тотальной эпидемии в Киево-Печерской лавре

В Украинской православной церкви Московского патриархата опровергли опубликованные ранее РБК сведения о том, что все священнослужители в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом.

О том, что информация недостоверна, заявил сам митрополит Климент, на которого и ссылались СМИ.

"Я говорил иначе, я говорил о том, что практически все, кто заразился в Киево-Печерской лавре, уже почти выздоровели", - приводят слова митрополита украинские СМИ.

При этом он не смог назвать точное число заболевших, которым могут располагать только государственные клиники.

По его словам, всего были госпитализированы около 15-20 человек с разными формами пневмнонии, но большая часть уже выписались.