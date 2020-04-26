ВМС США вернут капитана авианосца, уволенного за рапорт о COVID - 19

Скандал разразился после того, как в прессу просочился полный мрачных предостережений рапорт Крозье о вспышке COVID-19 на судне. Выяснилось, что капитан отправил рапорт по незащищенной связи и не только непосредственному начальству, но еще нескольким командирам. За это его в резких выражениях раскритиковал тогдашний министр ВМС США Томас Модли. Но многие встали на сторону капитана, посчитав, что его действия были направлены на защиту экипажа. В результате через несколько дней уже сам Модли ушел в отставку.

Дело Крозье стало отражением спора в военных кругах, как найти баланс между боеготовностью и сохранением жизней в условиях эпидемии. Как сформулировал это Крозье, "мы сейчас не на войне, так почему мои моряки должны умирать". По последним данным, 856 членов экипажа авианосца заболели, один скончался. Само судно по сути выбыло с боевого дежурства. Вспышка коронавируса была зафиксирована на еще одном корабле на боевом дежурстве - эсминце "Кидд", патрулирующем воды Тихого океана. Его экипаж насчитывает 330 моряков. По данным ВМС США, COVID-19 выявили у моряков с еще 26 кораблей, которые находятся в порту или на обслуживании.