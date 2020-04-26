Во Франции от коронавируса умерли более 22 тысяч человек

Главное управление здравоохранения Франции обновило статистику смертности от коронавируса.

Увы, на спад она не пошла: только за сутки в Пятой республике скончались 242 пациента. Всего же COVID-19 унес жизни 22 856 человек. При этом в больницы и палаты реанимации поступает гораздо меньше заболевших, то есть позитивная динамика с точки зрения тяжелых больных налицо.

Об этом сообщает ТАСС. По данным французского ведомства, больше половины жертв умерли в стенах больниц, более восьми с половиной тысяч человек - в домах престарелых. Между тем с начала эпидемии выздоровели уже почти 45 тысяч граждан.

Напомним, что президент Эмманюэль Макрон распорядился продлить карантинный режим до 11 мая, после этого многие ограничения общественной жизни немного смягчатся, однако это не означает их полной отмены. В частности, жителям республики придется все равно носить маски в общественных местах и соблюдать "социальную дистанцию".