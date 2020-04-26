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26.04.2020 08:33
Рубрика: Общество

Все специалисты НПО Лавочкина вернулись в РФ с закрывшегося космодрома Куру

Текст: Наталия Ячменникова

Российские специалисты из НПО им. С.А. Лавочкина, которые еще оставались на космодроме Куру во Французской Гвиане, закрывшемся в связи с пандемией коронавируса, вернулись в Москву после проведения работ с разгонным блоком "Фрегат".

Фото: РИА Новости
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"На сегодняшний день все работники НПО Лавочкина, которые выполняли работы за рубежом, вернулись в Россию", - сообщили в Роскосмосе. Все вернувшиеся из заграничной командировки будут соблюдать двухнедельный карантин. И, как подчеркнули в госкорпорации, все чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний не имеют.

Специалисты готовили к пуску ракету-носитель "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2. Всего на космодроме находилось около 300 россиян. 22 марта вернулись 246 человек. Еще 21 специалист остался там, чтобы завершить работы с разгонным блоком "Фрегат".

Ранее компания Arianespace объявила, что подготовка к пускам ракет на космодроме Куру, в том числе российских "Союзов-СТ", приостановлена из-за распространения коронавируса. На 14 апреля с Куру намечался пуск "Союза-СТ" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2, на вторую половину мая - с французским аппаратом CSO-2.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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