За сутки в России подтвержден 6361 случай COVID-19 в 83 регионах

За прошедшие сутки в России выявлен 6361 новый случай заражения COVID-19 в 83 регионах страны. Как отметил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом среди выявленных случаев 2 920 или 45,9% - без клинических проявлений.
Первые места в этом опасном рейтинге по прежнему принадлежат Москве и Подмосковью. Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2971
- Московская область - 576
- Нижегородская область - 153
- Санкт-Петербург - 151
- Мурманская область - 105
- Республика Дагестан - 103
- Брянская область - 78
- Краснодарский край - 73
- Республика Татарстан - 71
- Калужская область - 70
- Алтайский край - 68
- Курская область - 67
- Тульская область - 66
- Астраханская область - 66
- Ростовская область - 65
- Рязанская область - 63
- Челябинская область - 62
- Пермский край - 61
- Свердловская область - 58
- Новосибирская область - 58
- Тамбовская область - 56
- Владимирская область - 49
- Республика Мордовия - 49
- Кировская область - 46
- Ямало-Ненецкий АО - 45
- Республика Северная Осетия - 43
- Орловская область - 42
- Ярославская область - 42
- Ленинградская область - 42
- Карачаево-Черкесская Республика - 42
- Ханты-Мансийский АО - 41
- Красноярский край - 41
- Саратовская область - 40
- Чувашская Республика - 38
- Республика Ингушетия - 37
- Республика Башкортостан - 37
- Ставропольский край - 36
- Волгоградская область - 30
- Кабардино-Балкарская Республика - 28
- Ульяновская область - 27
- Хабаровский край - 27
- Калининградская область - 26
- Воронежская область - 25
- Новгородская область - 25
- Республика Хакасия - 25
- Республика Калмыкия - 24
- Республика Марий Эл - 24
- Приморский край - 24
- Тверская область - 23
- Камчатский край - 23
- Липецкая область - 22
- Чеченская Республика - 22
- Белгородская область - 21
- Кемеровская область - 21
- Архангельская область - 20
- Самарская область - 20
- Республика Коми - 17
- Псковская область - 17
- Оренбургская область - 16
- Республика Адыгея - 15
- Тюменская область - 12
- Ивановская область - 11
- Костромская область - 11
- Республика Саха (Якутия) - 11
- Смоленская область - 10
- Республика Крым - 10
- Удмуртская Республика - 9
- Вологодская область - 7
- Забайкальский край - 7
- Пензенская область - 6
- Республика Бурятия- 6
- г.Севастополь - 5
- Омская область - 4
- Республика Тыва - 3
- Амурская область - 3
- Чукотский АО - 3
- Республика Карелия - 2
- Курганская область - 2
- Иркутская область - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
- Республика Алтай - 1
- Томская область - 1
- Магаданская область - 1
Всего в России зарегистрировано 80 949 случаев в 85 регионах. Прирост за сутки - 8,5 процента. Выздоровели за сутки 517 человек:
- Москва - 128
- Санкт-Петербург - 29
- Ивановская область - 29
- Пензенская область - 26
- Республика Коми - 24
- Орловская область - 22
- Ростовская область - 19
- Республика Мордовия - 18
- Нижегородская область - 17
- Новосибирская область - 15
- Астраханская область - 13
- Московская область - 10
- Тамбовская область - 10
- Калининградская область - 10
- Рязанская область - 9
- Ханты-Мансийский АО - 9
- Республика Ингушетия - 8
- Калужская область - 8
- Ставропольский край - 8
- Красноярский край - 8
- Тюменская область - 8
- Кировская область - 8
- Республика Бурятия - 7
- Брянская область - 6
- Республика Дагестан - 5
- Республика Хакасия - 5
- Свердловская область - 5
- Краснодарский край - 4
- Воронежская область - 4
- Саратовская область - 4
- Алтайский край - 4
- Архангельская область - 4
- Самарская область - 4
- Вологодская область - 4
- Волгоградская область - 3
- Оренбургская область - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 3
- Белгородская область - 3
- Республика Татарстан - 3
- Республика Башкортостан - 2
- Тульская область - 2
- Челябинская область - 2
- Мурманская область - 1
- Приморский край - 1
- Омская область - 1
- Республика Карелия - 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 6767. Умерли за сутки с коронавирусом 66 человек:
- Москва - 38
- Санкт-Петербург - 4
- Московская область - 2
- Республика Марий Эл - 2
- Калининградская область -2
- Самарская область - 2
- Республика Коми -1
- Брянская область - 1
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Краснодарский край - 1
- Ставропольский край - 1
- Волгоградская область - 1
- Алтайский край - 1
- Тульская область - 1
- Омская область - 1
- Псковская область - 1
- Приморский край - 1
- Иркутская область - 1
- Тверская область -1
- Новгородская область - 1
- Ростовская область - 1
- Чувашская Республика - 1
За время пандемии по России умерло 747 человек.