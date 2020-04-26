За сутки в России подтвержден 6361 случай COVID-19 в 83 регионах

Новости

Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками 12:23
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова 12:23
Более 230 россиян вернулись спецрейсами из Таиланда на Дальний Восток 12:16
Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах 12:08
Легендарный диджей Майк Хакаби умер от коронавируса в 54 года 11:40
В Киргизии за нарушение ПДД автовладельцев будут лишать пропусков 11:38
"Крестных отцов" итальянской мафии выпустили из тюрем из-за коронавируса 11:37
На юге Киргизии начали массовое тестирование на коронавирус 11:33
В Красноярске и.о. главврача госпиталя для ветеранов выпала из окна 11:30
Сепаратисты в Йемене объявили о самоуправлении на юге страны 11:14
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики после кризиса 11:07
ВДВ России впервые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике 10:59
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании со 150 моряками 10:54
В США начали преследовать спекулянтов за завышение цен во время пандемии 10:51
Какие мультимедийные системы отвлекают водителей от дороги 10:51
В Уфе шквалистый ветер оставил без света 160 домов 10:49
Росстат: Реальные располагаемые доходы россиян сократились на 0,2% 10:48
Умер актер и "голос" телеканала Disney Джерри Бишоп 10:43
Ученые РАН доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе 10:37
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3175 человек 10:35
Умер актер и звезда кантри Гарольд Рейд 10:31
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 10:29
В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом 09:53
Доказана возможность выживания земных микробов на Марсе и Венере 09:20
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 12:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 6361 случай COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России выявлен 6361 новый случай заражения COVID-19 в 83 регионах страны. Как отметил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом среди выявленных случаев 2 920 или 45,9% - без клинических проявлений.

Первые места в этом опасном рейтинге по прежнему принадлежат Москве и Подмосковью. Распределение по субъектам такое:

  1. Москва - 2971
  2. Московская область - 576
  3. Нижегородская область - 153
  4. Санкт-Петербург - 151
  5. Мурманская область - 105
  6. Республика Дагестан - 103
  7. Брянская область - 78
  8. Краснодарский край - 73
  9. Республика Татарстан - 71
  10. Калужская область - 70
  11. Алтайский край - 68
  12. Курская область - 67
  13. Тульская область - 66
  14. Астраханская область - 66
  15. Ростовская область - 65
  16. Рязанская область - 63
  17. Челябинская область - 62
  18. Пермский край - 61
  19. Свердловская область - 58
  20. Новосибирская область - 58
  21. Тамбовская область - 56
  22. Владимирская область - 49
  23. Республика Мордовия - 49
  24. Кировская область - 46
  25. Ямало-Ненецкий АО - 45
  26. Республика Северная Осетия - 43
  27. Орловская область - 42
  28. Ярославская область - 42
  29. Ленинградская область - 42
  30. Карачаево-Черкесская Республика - 42
  31. Ханты-Мансийский АО - 41
  32. Красноярский край - 41
  33. Саратовская область - 40
  34. Чувашская Республика - 38
  35. Республика Ингушетия - 37
  36. Республика Башкортостан - 37
  37. Ставропольский край - 36
  38. Волгоградская область - 30
  39. Кабардино-Балкарская Республика - 28
  40. Ульяновская область - 27
  41. Хабаровский край - 27
  42. Калининградская область - 26
  43. Воронежская область - 25
  44. Новгородская область - 25
  45. Республика Хакасия - 25
  46. Республика Калмыкия - 24
  47. Республика Марий Эл - 24
  48. Приморский край - 24
  49. Тверская область - 23
  50. Камчатский край - 23
  51. Липецкая область - 22
  52. Чеченская Республика - 22
  53. Белгородская область - 21
  54. Кемеровская область - 21
  55. Архангельская область - 20
  56. Самарская область - 20
  57. Республика Коми - 17
  58. Псковская область - 17
  59. Оренбургская область - 16
  60. Республика Адыгея - 15
  61. Тюменская область - 12
  62. Ивановская область - 11
  63. Костромская область - 11
  64. Республика Саха (Якутия) - 11
  65. Смоленская область - 10
  66. Республика Крым - 10
  67. Удмуртская Республика - 9
  68. Вологодская область - 7
  69. Забайкальский край - 7
  70. Пензенская область - 6
  71. Республика Бурятия- 6
  72. г.Севастополь - 5
  73. Омская область - 4
  74. Республика Тыва - 3
  75. Амурская область - 3
  76. Чукотский АО - 3
  77. Республика Карелия - 2
  78. Курганская область - 2
  79. Иркутская область - 2
  80. Ненецкий автономный округ - 1
  81. Республика Алтай - 1
  82. Томская область - 1
  83. Магаданская область - 1

Всего в России зарегистрировано 80 949 случаев в 85 регионах. Прирост за сутки - 8,5 процента. Выздоровели за сутки 517 человек:

  • Москва - 128
  • Санкт-Петербург - 29
  • Ивановская область - 29
  • Пензенская область - 26
  • Республика Коми - 24
  • Орловская область - 22
  • Ростовская область - 19
  • Республика Мордовия - 18
  • Нижегородская область - 17
  • Новосибирская область - 15
  • Астраханская область - 13
  • Московская область - 10
  • Тамбовская область - 10
  • Калининградская область - 10
  • Рязанская область - 9
  • Ханты-Мансийский АО - 9
  • Республика Ингушетия - 8
  • Калужская область - 8
  • Ставропольский край - 8
  • Красноярский край - 8
  • Тюменская область - 8
  • Кировская область - 8
  • Республика Бурятия - 7
  • Брянская область - 6
  • Республика Дагестан - 5
  • Республика Хакасия - 5
  • Свердловская область - 5
  • Краснодарский край - 4
  • Воронежская область - 4
  • Саратовская область - 4
  • Алтайский край - 4
  • Архангельская область - 4
  • Самарская область - 4
  • Вологодская область - 4
  • Волгоградская область - 3
  • Оренбургская область - 3
  • Карачаево-Черкесская Республика - 3
  • Белгородская область - 3
  • Республика Татарстан - 3
  • Республика Башкортостан - 2
  • Тульская область - 2
  • Челябинская область - 2
  • Мурманская область - 1
  • Приморский край - 1
  • Омская область - 1
  • Республика Карелия - 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 6767. Умерли за сутки с коронавирусом 66 человек:

  • Москва - 38
  • Санкт-Петербург - 4
  • Московская область - 2
  • Республика Марий Эл - 2
  • Калининградская область -2
  • Самарская область - 2
  • Республика Коми -1
  • Брянская область - 1
  • Карачаево-Черкесская Республика - 1
  • Краснодарский край - 1
  • Ставропольский край - 1
  • Волгоградская область - 1
  • Алтайский край - 1
  • Тульская область - 1
  • Омская область - 1
  • Псковская область - 1
  • Приморский край - 1
  • Иркутская область - 1
  • Тверская область -1
  • Новгородская область - 1
  • Ростовская область - 1
  • Чувашская Республика - 1

За время пандемии по России умерло 747 человек.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер
Оперштаб Подмосковья назвал города-лидеры по числу заболевших COVID-19
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции