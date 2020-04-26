За сутки в России подтвержден 6361 случай COVID-19 в 83 регионах

За прошедшие сутки в России выявлен 6361 новый случай заражения COVID-19 в 83 регионах страны. Как отметил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом среди выявленных случаев 2 920 или 45,9% - без клинических проявлений.

Первые места в этом опасном рейтинге по прежнему принадлежат Москве и Подмосковью. Распределение по субъектам такое: Москва - 2971 Московская область - 576 Нижегородская область - 153 Санкт-Петербург - 151 Мурманская область - 105 Республика Дагестан - 103 Брянская область - 78 Краснодарский край - 73 Республика Татарстан - 71 Калужская область - 70 Алтайский край - 68 Курская область - 67 Тульская область - 66 Астраханская область - 66 Ростовская область - 65 Рязанская область - 63 Челябинская область - 62 Пермский край - 61 Свердловская область - 58 Новосибирская область - 58 Тамбовская область - 56 Владимирская область - 49 Республика Мордовия - 49 Кировская область - 46 Ямало-Ненецкий АО - 45 Республика Северная Осетия - 43 Орловская область - 42 Ярославская область - 42 Ленинградская область - 42 Карачаево-Черкесская Республика - 42 Ханты-Мансийский АО - 41 Красноярский край - 41 Саратовская область - 40 Чувашская Республика - 38 Республика Ингушетия - 37 Республика Башкортостан - 37 Ставропольский край - 36 Волгоградская область - 30 Кабардино-Балкарская Республика - 28 Ульяновская область - 27 Хабаровский край - 27 Калининградская область - 26 Воронежская область - 25 Новгородская область - 25 Республика Хакасия - 25 Республика Калмыкия - 24 Республика Марий Эл - 24 Приморский край - 24 Тверская область - 23 Камчатский край - 23 Липецкая область - 22 Чеченская Республика - 22 Белгородская область - 21 Кемеровская область - 21 Архангельская область - 20 Самарская область - 20 Республика Коми - 17 Псковская область - 17 Оренбургская область - 16 Республика Адыгея - 15 Тюменская область - 12 Ивановская область - 11 Костромская область - 11 Республика Саха (Якутия) - 11 Смоленская область - 10 Республика Крым - 10 Удмуртская Республика - 9 Вологодская область - 7 Забайкальский край - 7 Пензенская область - 6 Республика Бурятия- 6 г.Севастополь - 5 Омская область - 4 Республика Тыва - 3 Амурская область - 3 Чукотский АО - 3 Республика Карелия - 2 Курганская область - 2 Иркутская область - 2 Ненецкий автономный округ - 1 Республика Алтай - 1 Томская область - 1 Магаданская область - 1 Всего в России зарегистрировано 80 949 случаев в 85 регионах. Прирост за сутки - 8,5 процента. Выздоровели за сутки 517 человек: Москва - 128

Санкт-Петербург - 29

Ивановская область - 29

Пензенская область - 26

Республика Коми - 24

Орловская область - 22

Ростовская область - 19

Республика Мордовия - 18

Нижегородская область - 17

Новосибирская область - 15

Астраханская область - 13

Московская область - 10

Тамбовская область - 10

Калининградская область - 10

Рязанская область - 9

Ханты-Мансийский АО - 9

Республика Ингушетия - 8

Калужская область - 8

Ставропольский край - 8

Красноярский край - 8

Тюменская область - 8

Кировская область - 8

Республика Бурятия - 7

Брянская область - 6

Республика Дагестан - 5

Республика Хакасия - 5

Свердловская область - 5

Краснодарский край - 4

Воронежская область - 4

Саратовская область - 4

Алтайский край - 4

Архангельская область - 4

Самарская область - 4

Вологодская область - 4

Волгоградская область - 3

Оренбургская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Белгородская область - 3

Республика Татарстан - 3

Республика Башкортостан - 2

Тульская область - 2

Челябинская область - 2

Мурманская область - 1

Приморский край - 1

Омская область - 1

Республика Карелия - 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 6767. Умерли за сутки с коронавирусом 66 человек: Москва - 38

Санкт-Петербург - 4

Московская область - 2

Республика Марий Эл - 2

Калининградская область -2

Самарская область - 2

Республика Коми -1

Брянская область - 1

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Краснодарский край - 1

Ставропольский край - 1

Волгоградская область - 1

Алтайский край - 1

Тульская область - 1

Омская область - 1

Псковская область - 1

Приморский край - 1

Иркутская область - 1

Тверская область -1

Новгородская область - 1

Ростовская область - 1

Чувашская Республика - 1 За время пандемии по России умерло 747 человек.