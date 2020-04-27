Автовладельцев в России будут штрафовать за неисправную сигнализацию

Ответственность за нарушение тишины ночью будет дополнительно прописана в будущей редакции КоАП. В частности, поправки коснутся автосигнализации, ложно срабатывающей в ночное время.

В части 6 статьи 14.1 проекта КоАП, где предусматривается ответственность граждан за нарушение тишины с 23 часов до 7 утра, есть дополнение про указанное правонарушение в форме бездействия.

В Минюсте РФ поясняют, что "такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (...), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины". Сюда относится, в частности, неисправная сигнализация автомобиля, взрывающая тишину во дворах по ночам.

В ведомстве уточнили, что сейчас проект нового КоАП дорабатывается.

"В целях урегулирования разногласий по законопроекту проводятся согласительные совещания с участием представителей органов государственной власти, научного и бизнес-сообщества", - отметили в Минюсте.

Ожидается, что новый кодекс будет введен в действие с начала следующего года.