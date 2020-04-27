Билл Гейтс назвал сроки реального появления вакцины от COVID-19

Промышленное производство вакцины от коронавируса возможно наладить за два года. Свой прогноз в эфире телекомпании CNN озвучил один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопрос о сроках появления лекарства.

"Очень сложно ужать временные рамки. Наряду с разработкой вакцины, можно выбрать многообещающие из сотни разработок, найти средства и налаживать их производство параллельно. В любом случае мы не обойдемся без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата", - со ссылкой на главу корпорации пишет ТАСС.

Основатель Microsoft вместе с женой направили 250 миллионов долларов на противодействие распространению коронавируса, в том числе на разработку вакцин в семи различных лабораториях. Супруги участвуют в международной инициативе Всемирной организации здравоохранения, направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой COVID-19.

Ранее глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что уже больше 100 стран присоединились к международной программе испытаний терапевтических средств против коронавируса. Вспышка нового заболевания впервые была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а позже распространилась на большинство стран мира.