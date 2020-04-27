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27.04.2020 04:37
Рубрика: Общество

Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Войдет в пятерку самых жарких лет. Такой прогноз по 2020 году дают специалисты Гидрометцентра России.

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"Год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. Глобальные исследования говорят о том, что каждое следующее пятилетие будет рекордным, будут расти средние температуры", - цитирует РИА Новости научного руководителя ведомства Романа Вильфанда.

Специалист уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Ранее в Гидрометцентре рассказали о потеплении, которое с первого мая начнется в центральных регионах России.

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