Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год

Войдет в пятерку самых жарких лет. Такой прогноз по 2020 году дают специалисты Гидрометцентра России.

"Год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. Глобальные исследования говорят о том, что каждое следующее пятилетие будет рекордным, будут расти средние температуры", - цитирует РИА Новости научного руководителя ведомства Романа Вильфанда.

Специалист уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Ранее в Гидрометцентре рассказали о потеплении, которое с первого мая начнется в центральных регионах России.