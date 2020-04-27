В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 26 июня 2012 года № 86-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19", учитывая письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 марта 2020 года № 02/4708-2020-27 "О направлении рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019":

1. Утвердить:

1.1. Перечень объектов для изоляции граждан, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приложение 1).

1.2. Перечень обсерваторов, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приложение 2).

2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить функционирование:

2.1. Объектов для изоляции граждан и обсерваторов, указанных в приложениях 1, 2 к настоящему распоряжению, в части медицинского наблюдения и оказания медицинской помощи.

2.2. Обсерваторов, указанных в строках 12 - 14 приложения 2 к настоящему распоряжению, в части административного, организационного и материально-технического обеспечения их деятельности.

3. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры урегулировать в соответствии с положениями действующего гражданского законодательства вопрос о временной передаче права пользования объектом, указанным в строке 6 приложения 2 к настоящему распоряжению, органам местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечивающего его функционирование.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить функционирование объектов для изоляции граждан, указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению, и обсерваторов, указанных в строках 1 - 11 приложения 2 к настоящему распоряжению, в части административного, организационного и материально-технического обеспечения.

5. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечивающим функционирование объектов для изоляции граждан и обсерваторов, указанных в приложениях 1, 2 к настоящему распоряжению, в срок до 28 апреля 2020 года уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о готовности указанных объектов к размещению граждан.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







