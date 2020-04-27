Volkswagen возобновил работу

Немецкий автопроизводитель Volkswagen возобновил работу в России и Европе 27 апреля. С 30 марта машины на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде не производились. Первоначально планировалось, что сборка возобновится 17 апреля.

ВОЗ: заболеваемость в Москве и Петербурге пошла на спад

Снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйчинович. "В время как в других регионах эта картина менее оптимистична", - добавила она (цитата по РИА Новости).

Названа дата пика пандемии

Исследователи из Университета технологий и дизайна в Сингапуре (SUTD) рассчитали сроки окончания пандемии в России. По их данным, пик пандемии в РФ пришелся на 24 апреля, а сокращение на 97% ожидается к 20 мая. Окончательно коронавирус прекратит распространяться 20 июля.

Работающим старше 65 лет оформлено 1,4 млн больничных

Гражданам РФ старше 65 оформлено 1,4 млн больничных. В период с 6 по 19 апреля листок нетрудоспособности предоставлен 708 тысячам, а с 20 по 30 апреля - 687 тысячам работающих россиян в возрасте 65 лет и старше.

ЦБ предложил освободить ипотечников от страхования

Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья. Банки не смогут менять условия ипотеки в зависимости от наличия у заемщика какого-либо договора страхования.

В Севастополе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Севастополе будет действовать до 30 мая. Об этом на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

Спрос на нефть начал расти

Рост спроса на нефтепродукты наблюдается в странах Центральной и Серверной Европы. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Глава минэнерго добавил, что если спрос начнет расти, "ситуация сразу станет более понятной и рынки станут более стабильными".

Автоваз уходит в простой

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ не будет работать с конца апреля до середины мая. Согласно внутреннему приказу 28 апреля 2020 года работать будет только первая смена, 29 и 30 апреля завод будет находиться в простое. Следующий нерабочий период - с 1 по 5 мая. С 6 по 8 мая АвтоВАЗ уходит в корпоративный отпуск (первая часть из трех), 9, 10 и 11 мая - нерабочие дни у всей страны. Очередной простой, который будет компенсирован в размере 2/3 от средней заработной платы, продлится с 12 по 15 мая, затем следуют выходные, в итоге АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей только 18 мая 2020 года.

Пассажиропоток упал на треть

Пассажиропоток столичных аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово в марте 2020 года снизился на 34,4%. Об этом сообщает Росавиация. Всего в прошлом месяце столичные аэропорты посетили 4,853 млн человек против 7,385 млн в марте прошлого года.

Цитата

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ:

"Режим самоизоляции дал очень много. И если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня меньше 10. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат. Мы выявляем людей, когда они еще не заболели, когда они еще наименее заразны... Соблюдение требований - это единственный путь избежать проблемы, другого никакого пути нет. Я очень надеюсь, что мы не увидим никакого пика, пик - это взрыв. Взрыва у нас нет, это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и сегодня мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома".

Данные о заболевших

По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом, 27 апреля в России выявлено 6198 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Больше всего - 2871 - в Москве.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии выздоровели 7346 человек. Скончались 795 человек.