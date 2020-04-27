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27.04.2020 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 6198 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом отмечает, что среди вновь выявленных 43,4 процента - контактные и без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 2871
  • 2. Московская область 638
  • 3. Нижегородская область 207
  • 4. Республика Дагестан 167
  • 5. Санкт-Петербург 161
  • 6. Рязанская область 85
  • 7. Камчатский край 85
  • 8. Республика Татарстан 70
  • 9. Курская область 69
  • 10. Тульская область 69
  • 11. Ростовская область 65
  • 12. Тамбовская область 61
  • 13. Свердловская область 59
  • 14. Челябинская область 58
  • 15. Краснодарский край 57
  • 16. Калужская область 56
  • 17. Республика Северная Осетия 53
  • 18. Орловская область 44
  • 19. Брянская область 43
  • 20. Владимирская область 43
  • 21. Ленинградская область 43
  • 22. Республика Башкортостан 43
  • 23. Республика Мордовия 42
  • 24. Чувашская Республика 42
  • 25. Новосибирская область 42
  • 26. Республика Ингушетия 38
  • 27. Смоленская область 35
  • 28. Самарская область 35
  • 29. Тверская область 34
  • 30. Новгородская область 33
  • 31. Ставропольский край 33
  • 32. Хабаровский край 33
  • 33. Республика Марий Эл 31
  • 34. Волгоградская область 30
  • 35. Кабардино-Балкарская Республика 29
  • 36. Калининградская область 28
  • 37. Мурманская область 28
  • 38. Белгородская область 27
  • 39. Ямало-Ненецкий АО 27
  • 40. Алтайский край 27
  • 41. Кировская область 26
  • 42. Ярославская область 25
  • 43. Липецкая область 24
  • 44. Ульяновская область 24
  • 45. Приморский край 24
  • 46. Ханты-Мансийский АО 23
  • 47. Республика Бурятия 23
  • 48. Пензенская область 22
  • 49. Саратовская область 22
  • 50. Астраханская область 21
  • 51. Воронежская область 20
  • 52. Чеченская Республика 20
  • 53. Пермский край 20
  • 54. Карачаево-Черкесская Республика 19
  • 55. Красноярский край 19
  • 56. Еврейская АО 15
  • 57. Псковская область 14
  • 58. Оренбургская область 14
  • 59. Тюменская область 13
  • 60. Республика Карелия 12
  • 61. Республика Коми 12
  • 62. Республика Калмыкия 12
  • 63. Республика Алтай 12
  • 64. Костромская область 10
  • 65. Вологодская область 10
  • 66. Ненецкий автономный округ 9
  • 67. Омская область 9
  • 68. Томская область 9
  • 69. Ивановская область 8
  • 70. Архангельская область 8
  • 71. Республика Адыгея 8
  • 72. Республика Хакасия 8
  • 73. Республика Саха (Якутия) 7
  • 74. Забайкальский край 6
  • 75. Удмуртская Республика 5
  • 76. Кемеровская область 4
  • 77. Амурская область 4
  • 78. Республика Тыва 3
  • 79. Магаданская область 3
  • 80. г. Севастополь 3
  • 81. Курганская область 2
  • 82. Чукотский АО 2
  • 83. Республика Крым 2
  • 84. Сахалинская область 1
  • Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Выписано 579 человек выздоровевших:
  • Москва - 349
  • Ленинградская область - 24
  • Республика Северная Осетия-Алания - 22
  • Республика Ингушетия - 15
  • Воронежская область - 15
  • Ставропольский край - 15
  • Московская область - 14
  • Республика Башкортостан - 13
  • Республика Чувашия - 13
  • Брянская область - 12
  • Смоленская область - 11
  • Пермский край - 9
  • Курская область - 8
  • Алтайский край - 7
  • Кабардино-Балкарская Республика - 7
  • Томская область - 7
  • Псковская область - 4
  • Краснодарский край - 3
  • Ярославская область - 3
  • Тюменская область - 3
  • Ростовская область - 3
  • Республика Татарстан - 3
  • Астраханская область - 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 2
  • Мурманская область - 2
  • Пензенская область - 2
  • Сахалинская область - 2
  • Калужская область - 1
  • Кировская область - 1
  • Кемеровская - 1
  • Липецкая область - 1
  • Тамбовская область - 1
  • Саратовская область - 1
  • Свердловская область - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Севастополь -1
  • За весь период выписано по выздоровлению по России - 7 346.
За сутки умерли 50 человек с коронавирусом:
  • Москва - 31
  • Ярославская область - 1
  • Республика Ингушетия - 4
  • Рязанская область - 3
  • Ростовская область - 1
  • Брянская область - 1
  • Нижегородская область -1
  • Карачаево-Черкесская Республика - 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 1
  • Волгоградская область - 2
  • Ульяновская область - 1
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Псковская область - 1
  • Удмуртская Республика - 1
  • За всю пандемию по России умерло 794 человека.
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