За сутки в России подтверждено 6198 случаев COVID-19 в 84 регионах

Оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом отмечает, что среди вновь выявленных 43,4 процента - контактные и без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 2871

2. Московская область 638

3. Нижегородская область 207

4. Республика Дагестан 167

5. Санкт-Петербург 161

6. Рязанская область 85

7. Камчатский край 85

8. Республика Татарстан 70

9. Курская область 69

10. Тульская область 69

11. Ростовская область 65

12. Тамбовская область 61

13. Свердловская область 59

14. Челябинская область 58

15. Краснодарский край 57

16. Калужская область 56

17. Республика Северная Осетия 53

18. Орловская область 44

19. Брянская область 43

20. Владимирская область 43

21. Ленинградская область 43

22. Республика Башкортостан 43

23. Республика Мордовия 42

24. Чувашская Республика 42

25. Новосибирская область 42

26. Республика Ингушетия 38

27. Смоленская область 35

28. Самарская область 35

29. Тверская область 34

30. Новгородская область 33

31. Ставропольский край 33

32. Хабаровский край 33

33. Республика Марий Эл 31

34. Волгоградская область 30

35. Кабардино-Балкарская Республика 29

36. Калининградская область 28

37. Мурманская область 28

38. Белгородская область 27

39. Ямало-Ненецкий АО 27

40. Алтайский край 27

41. Кировская область 26

42. Ярославская область 25

43. Липецкая область 24

44. Ульяновская область 24

45. Приморский край 24

46. Ханты-Мансийский АО 23

47. Республика Бурятия 23

48. Пензенская область 22

49. Саратовская область 22

50. Астраханская область 21

51. Воронежская область 20

52. Чеченская Республика 20

53. Пермский край 20

54. Карачаево-Черкесская Республика 19

55. Красноярский край 19

56. Еврейская АО 15

57. Псковская область 14

58. Оренбургская область 14

59. Тюменская область 13

60. Республика Карелия 12

61. Республика Коми 12

62. Республика Калмыкия 12

63. Республика Алтай 12

64. Костромская область 10

65. Вологодская область 10

66. Ненецкий автономный округ 9

67. Омская область 9

68. Томская область 9

69. Ивановская область 8

70. Архангельская область 8

71. Республика Адыгея 8

72. Республика Хакасия 8

73. Республика Саха (Якутия) 7

74. Забайкальский край 6

75. Удмуртская Республика 5

76. Кемеровская область 4

77. Амурская область 4

78. Республика Тыва 3

79. Магаданская область 3

80. г. Севастополь 3

81. Курганская область 2

82. Чукотский АО 2

83. Республика Крым 2

84. Сахалинская область 1

Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выписано 579 человек выздоровевших: Москва - 349

Ленинградская область - 24

Республика Северная Осетия-Алания - 22

Республика Ингушетия - 15

Воронежская область - 15

Ставропольский край - 15

Московская область - 14

Республика Башкортостан - 13

Республика Чувашия - 13

Брянская область - 12

Смоленская область - 11

Пермский край - 9

Курская область - 8

Алтайский край - 7

Кабардино-Балкарская Республика - 7

Томская область - 7

Псковская область - 4

Краснодарский край - 3

Ярославская область - 3

Тюменская область - 3

Ростовская область - 3

Республика Татарстан - 3

Астраханская область - 2

Ханты-Мансийский автономный округ - 2

Мурманская область - 2

Пензенская область - 2

Сахалинская область - 2

Калужская область - 1

Кировская область - 1

Кемеровская - 1

Липецкая область - 1

Тамбовская область - 1

Саратовская область - 1

Свердловская область - 1

Забайкальский край - 1

Севастополь -1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 7 346. За сутки умерли 50 человек с коронавирусом: Москва - 31

Ярославская область - 1

Республика Ингушетия - 4

Рязанская область - 3

Ростовская область - 1

Брянская область - 1

Нижегородская область -1

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Ханты-Мансийский автономный округ - 1

Волгоградская область - 2

Ульяновская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Псковская область - 1

Удмуртская Республика - 1

За всю пандемию по России умерло 794 человека.