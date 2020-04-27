За сутки в России подтверждено 6198 случаев COVID-19 в 84 регионах

Оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом отмечает, что среди вновь выявленных 43,4 процента - контактные и без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 2871
- 2. Московская область 638
- 3. Нижегородская область 207
- 4. Республика Дагестан 167
- 5. Санкт-Петербург 161
- 6. Рязанская область 85
- 7. Камчатский край 85
- 8. Республика Татарстан 70
- 9. Курская область 69
- 10. Тульская область 69
- 11. Ростовская область 65
- 12. Тамбовская область 61
- 13. Свердловская область 59
- 14. Челябинская область 58
- 15. Краснодарский край 57
- 16. Калужская область 56
- 17. Республика Северная Осетия 53
- 18. Орловская область 44
- 19. Брянская область 43
- 20. Владимирская область 43
- 21. Ленинградская область 43
- 22. Республика Башкортостан 43
- 23. Республика Мордовия 42
- 24. Чувашская Республика 42
- 25. Новосибирская область 42
- 26. Республика Ингушетия 38
- 27. Смоленская область 35
- 28. Самарская область 35
- 29. Тверская область 34
- 30. Новгородская область 33
- 31. Ставропольский край 33
- 32. Хабаровский край 33
- 33. Республика Марий Эл 31
- 34. Волгоградская область 30
- 35. Кабардино-Балкарская Республика 29
- 36. Калининградская область 28
- 37. Мурманская область 28
- 38. Белгородская область 27
- 39. Ямало-Ненецкий АО 27
- 40. Алтайский край 27
- 41. Кировская область 26
- 42. Ярославская область 25
- 43. Липецкая область 24
- 44. Ульяновская область 24
- 45. Приморский край 24
- 46. Ханты-Мансийский АО 23
- 47. Республика Бурятия 23
- 48. Пензенская область 22
- 49. Саратовская область 22
- 50. Астраханская область 21
- 51. Воронежская область 20
- 52. Чеченская Республика 20
- 53. Пермский край 20
- 54. Карачаево-Черкесская Республика 19
- 55. Красноярский край 19
- 56. Еврейская АО 15
- 57. Псковская область 14
- 58. Оренбургская область 14
- 59. Тюменская область 13
- 60. Республика Карелия 12
- 61. Республика Коми 12
- 62. Республика Калмыкия 12
- 63. Республика Алтай 12
- 64. Костромская область 10
- 65. Вологодская область 10
- 66. Ненецкий автономный округ 9
- 67. Омская область 9
- 68. Томская область 9
- 69. Ивановская область 8
- 70. Архангельская область 8
- 71. Республика Адыгея 8
- 72. Республика Хакасия 8
- 73. Республика Саха (Якутия) 7
- 74. Забайкальский край 6
- 75. Удмуртская Республика 5
- 76. Кемеровская область 4
- 77. Амурская область 4
- 78. Республика Тыва 3
- 79. Магаданская область 3
- 80. г. Севастополь 3
- 81. Курганская область 2
- 82. Чукотский АО 2
- 83. Республика Крым 2
- 84. Сахалинская область 1
- Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Выписано 579 человек выздоровевших:
- Москва - 349
- Ленинградская область - 24
- Республика Северная Осетия-Алания - 22
- Республика Ингушетия - 15
- Воронежская область - 15
- Ставропольский край - 15
- Московская область - 14
- Республика Башкортостан - 13
- Республика Чувашия - 13
- Брянская область - 12
- Смоленская область - 11
- Пермский край - 9
- Курская область - 8
- Алтайский край - 7
- Кабардино-Балкарская Республика - 7
- Томская область - 7
- Псковская область - 4
- Краснодарский край - 3
- Ярославская область - 3
- Тюменская область - 3
- Ростовская область - 3
- Республика Татарстан - 3
- Астраханская область - 2
- Ханты-Мансийский автономный округ - 2
- Мурманская область - 2
- Пензенская область - 2
- Сахалинская область - 2
- Калужская область - 1
- Кировская область - 1
- Кемеровская - 1
- Липецкая область - 1
- Тамбовская область - 1
- Саратовская область - 1
- Свердловская область - 1
- Забайкальский край - 1
- Севастополь -1
- За весь период выписано по выздоровлению по России - 7 346.
За сутки умерли 50 человек с коронавирусом:
- Москва - 31
- Ярославская область - 1
- Республика Ингушетия - 4
- Рязанская область - 3
- Ростовская область - 1
- Брянская область - 1
- Нижегородская область -1
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Ханты-Мансийский автономный округ - 1
- Волгоградская область - 2
- Ульяновская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Псковская область - 1
- Удмуртская Республика - 1
- За всю пандемию по России умерло 794 человека.
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