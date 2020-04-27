Указ губернатора Иркусткой области от 26 апреля 2020 года № 118-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложений главного государственного санитарного врача по Иркутской области Савиных Д.Ф., руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 362 следующего содержания:

"362. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) совместно с Главным управлением МЧС России по Иркутской области (Федосеенко B.C.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) в рамках полномочий обеспечить контроль за соблюдением настоящего указа на автомобильных дорогах федерального значения путем установления дополнительных постов.";

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 16 дополнить подпунктами 19, 20 следующего содержания:

"19) направить своих работников 65 лет и старше, а также работников, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременных женщин для обследования в медицинскую организацию по месту наблюдения работника не позднее 30 апреля 2020 года для определения фактического состояния здоровья работника и обеспечения профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

20) создать условия для самоизоляции работников 65 лет и старше с оформлением листков нетрудоспособности, при наличии возможности обеспечить перевод работников, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременных женщин на дистанционную работу для обеспечения ими режима самоизоляции или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







