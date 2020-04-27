Новости

На Кубани через обсерваторы прошли более 1400 человек 17:34
Анонсирован крупномасштабный проект по "Доктору Кто" 17:30
Бой Федора Емельяненко в Bellator перенесли на 2021 год 17:28
В порту Новороссийска рабочий упал с восьмиметровой высоты 17:28
В Испании от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек 17:26
На Украине запретили слова "дефолт" и "рецессия" 17:24
В России построили жилья больше, чем год назад 17:21
В Вологодской области введут электронные пропуска для въезжающих 17:19
ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19 17:19
По факту жесткой посадки вертолета Ми-26Т на Ямале возбуждено дело 17:18
Карлос Гон разоблачит заговор японских властей в новой книге 17:13
Сезон фонтанов в Петергофе открыли только виртуально 17:07
Более 40 врачей и пациентов заразились COVID-19 в больнице Воронежа 16:54
Сенатор: Возможно, в августе дети смогут поехать в лагерь 16:42
Матвиенко: Коронавирус не вызовет экономических потрясений в России 16:37
За Kia Seltos выстраиваются очереди из тысячи человек 16:34
В УрФО у 31 сотрудника полиции подтвердили коронавирус 16:32
В Париже возобновили восстановление собора Парижской Богоматери 16:31
Между Сочи и Краснодаром снова отменили "Ласточки" 16:31
Рогозин: 111 сотрудников предприятий "Роскосмоса" заразились коронавирусом 16:22
Бег босиком признали менее травматичным, чем в кроссовках 16:20
Путин анонсировал совещание по ситуации в транспортном комплексе 16:16
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический сыграют онлайн 16:14
Полицейские во время карантина патрулируют пляжи Кубани на катерах 16:09
Росстат: Пандемия увеличила продажи в магазинах в марте на 10,2 процента 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 16:14
Рубрика: Культура

Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический сыграют онлайн

Текст: Наталья Лебедева

27 апреля на портале "Культура.РФ" стартует уникальный онлайн-проект "Звуки во времени" с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета.

Как и каждый из нас, юные музыканты находятся в самоизоляции в своих городах, но благодаря современным технологиям они смогли объединиться онлайн, чтобы исполнить отрывок из музыкального произведения "Путеводитель по оркестру" Кузьмы Бодрова. За дирижерским пультом - маэстро Юрий Башмет, который продирижирует музыкантами из особняка Российского фонда культуры в Москве.

Фото: Елена Балакирева/ Пресс-служба ММДМ
Владимир Спиваков: Надо видеть в каждой трудности возможность

Это выступление откроет двухнедельный марафон новых записей проекта "Звуки во времени". Зрители смогут познакомиться с юными участниками оркестра, которые кратко расскажут о себе и исполнят небольшие музыкальные произведения.

40 роликов с "лицами оркестра" соберутся в итоге в музыкальную мозаику участников Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Созданный в 2012 году Юрием Башметом музыкальный коллектив объединил более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из 40 городов России.

По словам Юрия Башмета, интернет помогает встречаться и играть вместе несмотря на то, что все вынуждены оставаться дома. "Но я надеюсь, что этот непростой период скоро закончится и музыканты снова будут выступать в концертных залах, - отметил он.

"Звуки во времени" - совместный проект Российского фонда культуры и Русского концертного агентства.

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Главврач больницы в Коммунарке опроверг увольнения медсестер
Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Как писатели, артисты и мажоры лечатся в "простых" больницах