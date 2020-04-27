Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический сыграют онлайн

27 апреля на портале "Культура.РФ" стартует уникальный онлайн-проект "Звуки во времени" с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета.

Как и каждый из нас, юные музыканты находятся в самоизоляции в своих городах, но благодаря современным технологиям они смогли объединиться онлайн, чтобы исполнить отрывок из музыкального произведения "Путеводитель по оркестру" Кузьмы Бодрова. За дирижерским пультом - маэстро Юрий Башмет, который продирижирует музыкантами из особняка Российского фонда культуры в Москве.

Это выступление откроет двухнедельный марафон новых записей проекта "Звуки во времени". Зрители смогут познакомиться с юными участниками оркестра, которые кратко расскажут о себе и исполнят небольшие музыкальные произведения.

40 роликов с "лицами оркестра" соберутся в итоге в музыкальную мозаику участников Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Созданный в 2012 году Юрием Башметом музыкальный коллектив объединил более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из 40 городов России.

По словам Юрия Башмета, интернет помогает встречаться и играть вместе несмотря на то, что все вынуждены оставаться дома. "Но я надеюсь, что этот непростой период скоро закончится и музыканты снова будут выступать в концертных залах, - отметил он.

"Звуки во времени" - совместный проект Российского фонда культуры и Русского концертного агентства.