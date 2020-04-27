Карлос Гон разоблачит заговор японских властей в новой книге

Карлос Гон, бывший глава Nissan и Renault, подозреваемый в Японии в сокрытии доходов и растрате, обвиняет в фабриковании своего уголовного дела заговорщиков из числа его противников в руководстве Nissan, прокуратуры и членов правительства Японии.

Гон провел из Ливана, где в настоящее время укрывается от японского правосудия, видеоконференцию, на которой объявил, что до конца года выпустит книгу, где будут изложены доказательства фиктивности уголовного дела против него.

Предвосхищая выводы своего расследования, на видеоконференции он отметил, что в Японии практикуется взятие заложников для расправы над политическими оппонентами и предостерег коллег-менеджеров от работы в этой стране, так как любой иностранный специалист рискует повторить его путь.

Карлос Гон был арестован по запросу японской прокуратуры в ноябре 2018 года (тогда еще как действующий председатель совета директоров Nissan) и провел в заключении около полугода. В дальнейшем защите удалось добиться замены заключения под стражей домашним арестом, из-под которого Гон совершил побег в Ливан.