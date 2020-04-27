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27.04.2020 17:13
Рубрика: Легковые авто

Карлос Гон разоблачит заговор японских властей в новой книге

Текст: Михаил Азнавуров

Карлос Гон, бывший глава Nissan и Renault, подозреваемый в Японии в сокрытии доходов и растрате, обвиняет в фабриковании своего уголовного дела заговорщиков из числа его противников в руководстве Nissan, прокуратуры и членов правительства Японии.

Гон провел из Ливана, где в настоящее время укрывается от японского правосудия, видеоконференцию, на которой объявил, что до конца года выпустит книгу, где будут изложены доказательства фиктивности уголовного дела против него.

Фото: www.instagram.com/kurdistan_automotive_blog_
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Предвосхищая выводы своего расследования, на видеоконференции он отметил, что в Японии практикуется взятие заложников для расправы над политическими оппонентами и предостерег коллег-менеджеров от работы в этой стране, так как любой иностранный специалист рискует повторить его путь.

Карлос Гон был арестован по запросу японской прокуратуры в ноябре 2018 года (тогда еще как действующий председатель совета директоров Nissan) и провел в заключении около полугода. В дальнейшем защите удалось добиться замены заключения под стражей домашним арестом, из-под которого Гон совершил побег в Ливан.