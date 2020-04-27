Конкурс пианистов имени Вана Клиберна присоединился к домашним трансляциям

Один из самых престижных конкурсов пианистов в мире Van Cliburn International Piano Competition в Техасе (США) вышел на мировую дистанцию домашних трансляций, открыв проект Cliburn At Home. Два раза в неделю Конкурс Клиберна будет транслировать сольный концерт своих лауреатов разных лет.

Как подчеркивают организаторы конкурса, "музыка дает бесценную передышку всему миру, находящемуся на карантине, и они гордятся тем, что смогли присоединиться к мировому сообществу классических музыкантов и предоставить возможность любителям музыки, независимо от их возраста, культуры и местоположения, приобщиться к искусству в безопасном пространстве".

Домашние трансляции планируется проводить на канале You Tube и на странице @thecliburn в Facebook по средам и субботам (время и исполнители будут объявляться каждую неделю). Полный сольный концерт или Фортепианный квинтет из прошлых конкурсов Клиберна будет в трансляции дополнен специальной частью от исполнителя.

Кроме лауреатов конкурса Вана Клиберана в афише трансляций заявлены и победители Международного конкурса пианистов среди любителей, который с 1999 года проводит Фонд Вана Клиберна. В ближайшей афише - сольные концерты Джона Гутхейля (63 года), врача из Сан Диего (28 апреля), Кэти Абрахамсон (58 лет), медсестры из Техаса (1 мая) и другие. В программе - сочинения Баха и Шопена.

Фонд Клиберна представляет также обширную программу для детей. Художественный руководитель Cliburn и соавтор фирменной школьной программы Cliburn in the Classroom Бадди Брэй будет проводить для детей два раза в неделю короткие (7-10 минут) развлекательные и познавательные музыкальные путешествия, исследующие историю музыки, ритм, танцы и т. д.

Все видео проекта Cliburn At Home будут затем доступны по требованию в бессрочном режиме.

Справка "РГ"

Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна (Van Cliburn International Piano Competition) проходит раз в четыре года в городе Форт-Уорт (США, штат Техас) с 1962 года. Был учрежден общественностью в честь победы Вана Клибернана Первом Международном Конкурсе имени Чайковского в Москве (1958). Подробная информация на сайте.