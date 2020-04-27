Минюст решил не повышать штрафы для водителей

В свое время подобное предложение вызвало большой резонанс. Заметим, с идеей выступил не минюст, но он координирует всю работу по подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.

Водители - самые массовые пользователи КоАП. На дороге всякое бывает, иногда не хочешь, а нарушишь. Неудивительно, что предыдущая новость многих задела за живое. В старой редакции проекта предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей за превышение скорости от 20 до 40 километров в час. Сейчас за это придется заплатить 500 рублей. А если воспользоваться дисконтом при своевременной оплате, выйдет 250 рублей. За разгон 40-60 километров в час сверх положенного, предлагалось наказывать на 4 тысячи. Против 1,5 тысячи нынешних. Голос автолюбителей был услышан, суммы остаются прежними.

"По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов", - говорится в сообщении ведомства.

При этом проект нового Кодекса об административных правонарушениях будет включать более жесткие требования к работе видеокамер, фиксирующих нарушения автомобилистов.

"В законопроект включены положения об установлении дополнительных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, предназначенным для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, транспорта и благоустройства", - сообщили в минюсте.

Предлагается наказывать граждан, чья неисправная автосигнализация будит соседей по ночам

Как пояснили в ведомстве, они "должны работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека, быть размещенными в установленном порядке и фиксировать в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора".

В проекте КоАП также закрепляется положение, которое наделяет правительство РФ полномочием утверждать единые требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, их размещению и применению, обозначению на дорогах, порядку обработки и хранения получаемой информации, а также к результатам фото- и видеофиксации правонарушений.

В минюсте отметили, что эти изменения повысят точность и достоверность фиксации административных правонарушений и сведут к минимуму необоснованное назначение административных штрафов.

Другая новость должна порадовать любителей тишины. Проект нового КоАП предлагает расширить действие санкций за нарушение тишины. Под соответствующую статью КоАП будут попадать не только те, кто сам шумит с 23.00 до 7.00, но и граждане, не предпринимающие мер, чтобы стало тише. Например, те, кто оставляет ночью дома без присмотра лающую собаку или не чинит сигнализацию автомобиля.

"Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия, - сообщили в ведомстве. - Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру, громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины. Например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля".

Вместе с новым КоАП разрабатывается также проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Он детально регламентирует процедуру рассмотрения таких дел. Проекты КоАП и Процессуального кодекса планируется внести в правительство в мае, а в Госдуму - в июне.