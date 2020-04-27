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27.04.2020 12:28
Рубрика: Легковые авто

На заводах Nissan начали выпускать медицинские фартуки

Текст: Борис Захаров
Фото: www.uk.motor1.com Фото: www.uk.motor1.com
Фото: www.uk.motor1.com

Часть мощностей завода Nissan в британском Сандерленде переориентирована на выпуск защитного оборудования для медработников. Причем, как сообщает сайт британского подразделения motor1.com, в последние дни такое портфолио расширилось за счет полиэтиленовых защитных фартуков для работников NHS (Национальной службы здравоохранения).

Фото: www.instagram.com/kurdistan_automotive_blog_
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Неделю назад, напомним, руководство того же британского предприятия отчиталось о начале выпуска защитных пластиковых экранов (для защиты лица), которые были созданы с помощью технологии 3D -печати. Уже более 100 тысяч единиц таких экранов доставлено в медицинские учреждения страны.

Как сообщили в представительстве Nissan, выпуск защитных фартуков был начат по запросу Королевского колледжа медсестер и союза Unite, который попросил производителей Великобритании использовать свои свободные мощности, чтобы помочь в борьбе с вирусом.

На разработку дизайна с учетом медицинских и правительственных рекомендаций ушло всего восемь дней. На начальном этапе британский завод Nissan планирует выпускать 18 тысяч высокопрочных полиэтиленовых фартуков в неделю, но надеется увеличить это число до 70 тысяч единиц в течение месяца.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Команда волонтеров, состоящая из сотрудников завода Nissan в Сандерленде, участвует также в производстве и поставке медицинских масок в медицинское учреждения различных стран мира. Еженедельно отгружается до 100 тысяч единиц масок. Автопроизводитель планирует нарастить их производство.

Между тем, как ранее сообщило агентство Nikkei, в связи с пандемией коронавируса Nissan планирует сократить около 10 тысяч работников своих предприятий в США, основную часть из 6 тысяч работников завода в Великобритании и около 3 тысяч работников предприятия в Барселоне.

#Nissan