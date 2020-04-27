Названа пятерка самых надежных гибридных автомобилей

Британское издание What Car? составило рейтинг самых надежных гибридных авто. Эксперты отмечают, что такие машины, как правило, стоят дороже, чем бензиновые и дизельные аналоги.

Поэтому здравой идеей будет покупка подержанного автомобиля с бензо-электрической или дизель-электрической силовой установкой, рекомендуют британцы. С другой стороны, они же предупреждают, что это - рискованный поступок, поскольку ремонт гибридов дорогостоящий (из-за сложности реализованных технологий).

При составлении рейтинга использовались данные опроса 18 119 респондентов - владельцев гибридных машин. Всем им было предложено ответить на вопрос, случались ли поломки за последние 12 месяцев, сколько времени ушло на их устранение и сколько пришлось заплатить за ремонт. Удивительно, но в пятерке лучших подержанных гибридов оказались в итоге исключительно модели Toyota и Lexus.

1 место - Lexus CT

Фото: Пресс-служба Lexus.

На вершине рейтинга с показателем надежности 99,5% расположился Lexus CT 2011 модельного года. Lexus CT, возможно, не самый драйверский автомобиль, но это, безусловно, один из самых надежных гибридных моделей, заключают авторы рейтинга.

В графиках для автомобилей не старше пяти лет Lexus CT набрал максимальные 100% надежности. Только 4% автомобилей имели технические проблемы и все они были связаны с аккумулятором. При этом все неисправности были устранены по гарантии.

2 место - Toyota Auris Hybrid

Фото: Пресс-служба Toyota.

Лишь 6% владельцев сообщили о неисправности Toyota Auris Hybrid, и, как и в случае с Lexus CT 2011, единственной проблемной областью стал батарейный блок.

Неисправности устранялись бесплатно менее чем за сутки. В результате Toyota Auris Hybrid получил рейтинг надежности 98.5% и второе место в рейтинге.

3 место - Lexus RX

Фото: Пресс-служба Lexus.

На третьей позиции расположилось семейство гибридных Lexus RX (образца 2009-2016 годов) с рейтингом надежности: 97,7%. Отмечается, что лишь 4% владельцев RX предыдущего поколения сообщили, что в их автомобиле обнаружились технические неисправности.

Практически единственной проблемной областью стала система выхлопа. При этом даже после обнаружения вышеназванной поломки все машины оставались на ходу, а неисправности были устранены менее чем за неделю. Счет за ремонт составил от 300 до 500 фунтов стерлингов.

4 место - Lexus IS

Фото: Пресс-служба Lexus.

Лишь 7% владельцев Lexus IS 2013 модельного года сообщили о неисправностях, главной из которых стали колеса и резина. На всех автомобилях после обнаружениях проблем можно было ехать.

Неполадки были устранены в тот же день. Счет за ремонт составил от 300 до 500 фунтов стерлингов. Итог - рейтинг надежности 96.6% и четвертое место в списке.

5 место - Toyota Prius

Машины выпуска 2009-2015 годов получили рейтинг надежности 92.8%. Лишь 4% владельцев Prius заявили, что в их автомобиле случилась неисправность.

Проблемными точками были названы аккумулятор, двигатель и топливная система. Часть автомобилей провела в сервисе до недели, а счета за ремонт варьировались со 100 до 750 фунтов стерлингов.