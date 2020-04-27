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27.04.2020 17:14
Рубрика: Экономика

Операторы отменили плату за звонки и SMS для россиян за границей

Текст: Ирина Алпатова
МТС обнулил стоимость входящих звонков c ряда номеров и SMS в международном роуминге, чтобы поддержать российских граждан, остающихся за границей, говорится в сообщении компании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В конце марта компания сделала бесплатными входящие звонки с номеров ряда российских и зарубежных авиакомпаний, а также Ростуризма, Ситуационного центра МИД РФ и Департамента здравоохранения Москвы. Сейчас список был дополнен телефоном горячей линии Госуслуг и двух авиакомпаний. Всего в него входит 37 телефонных номеров. С 29 апреля бесплатными станут также исходящие SMS на российские номера.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Мегафон также готов запустить подобную услугу. "В ближайшие дни нашим абонентам в роуминге будут доступны бесплатные входящие и исходящие звонки на номера МИД и ряда авиакомпаний. Бесплатными звонками смогут воспользоваться все абоненты, в том числе с корпоративными тарифами. Сейчас мы завершаем тестирование этой услуги", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании. Кроме того, с 10 апреля абонентам Мегафона в роуминге доступен пакет бесплатных исходящих бесплатных SMS.

Билайн также сделал бесплатными звонки в международном роуминге на горячую линию Ростуризма совместно с ассоциацией "Турпомощь" и увеличил в несколько раз объемы пакетов минут и интернета, а также отменили тарификацию за услугу "Доверительный платеж". В компании отметили, что рассматривают дополнительные меры по поддержке абонентов, которые остаются за пределами России.

В начале апреля глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев направил сотовым операторам письмо с просьбой отключить плату за SMS и входящие вызовы для абонентов, которые вынуждены оставаться за рубежом во время пандемии.

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