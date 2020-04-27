Попова предупредила о новой "нормальности" после пандемии

Жителям России придется поменять привычки после того, как экономика начнет возвращаться в рабочий режим.

Происходить все будет поэтапно, и на первых порах придется все равно следовать определенным правилам дистанцирования. "Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступит новая "нормальность". Мы должны будем поменять свои привычки", - заявила в эфире канала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Роспотребнадзор уже подготовил правила работы предприятий общепита в период постепенного снятия ограничений и после возвращения к нормальной жизни. Когда ограничительные меры будут сняты, сначала следует открывать небольшие заведения площадью до 50 квадратных метров, рекомендует Роспотребнадзор.

При этом в зале должно быть не более пяти столиков на одно-два посадочных места, а расстояние между ними - не менее метра. Массовые мероприятия в заведениях общепита при этом останутся под запретом. Посуда должна будет проходить обязательную дезинфекцию.

На следующем этапе, при еще большем улучшении эпидемиологической ситуации, предприятия общественного питания смогут открыть залы с 20 посадочными местами. Но столики опять же должны быть только на двоих и стоять не менее чем в метре друг от друга. Однако уже допускаются массовые мероприятия, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

Полностью в штатный режим кафе и рестораны смогут вернуться, когда в конкретном регионе будет зафиксировано отсутствие COVID-19, а в стране продолжится снижение заболеваемости.